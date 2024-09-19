قرار عاجل في قضية أحمد ياسر المحمدي والفتاة القطرية.. ماذا حدث؟

اتخذت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، في جلسة اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، قراراً عاجلاً بشأن قضية أحمد ياسر المحمدي والفتاة القطري.

كثر الجدل حول قضية أحمد ياسر المحمدي، والفتاة القطرية التي اتهمت اللاعب المصري القطري، بالاعتداء عليها جنسياً.

الفتاة إليانور جاد سبينسر هارتي، صاحبة الـ 26 عاماً، أفادت بأن أحمد ياسر المحمدي، دعاها إلى منزله في قطر واعتدى عليها جنسياً.

تفاصيل قضية أحمد ياسر المحمدي والفتاة القطرية

وبناء على ذلك، قامت السلطات القطرية باعتقال اللاعب، من أجل التحقيق معه في هذه الواقعة، وذلك ما نفاه المحمدي، وأكد أنه بلاغ كاذب، مما أدى إلى إطلاق سراحه لحين التأكد من هذه القضية من خلال الفحص الطبي.

وفور الإفراج عنه، سافر المحمدي إلى مصر، حتى اعتقلته السلطات المصرية، وتم نقله إلى قسم شرطة عابدين، ليتقدم أمام النيابة المختصة في وسط القاهرة للتحقيق معه بشأن قضية الفتاة القطرية.

ونفى المحمدي جميع التهم الموجهة إليه من جديد، مشيراً أنه كان في علاقة عاطفية مع هذه الفتاة منذ فترة، وهي معه بإرادتها الكاملة.

قرار محاكمة أحمد ياسر المحمدي اليوم

وعلم "الموجز" أنه في جلسة اليوم الخميس، اتخذت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قراراً في محاكمة أحمد ياسر المحمدي، في قضية الفتاة القطرية، وهو حجز القضية للدور الثاني بأكتوبر، من أجل النطق بالحكم.

عقدت هذه الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.

وطالب دفاع اللاعب المتهم خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، بإجراء المرافعة داخل غرفة المداولة لظروف القضية، وذلك ما وافق عليه القاضي.

أحمد ياسر المحمدي

أبرز المعلومات.. من هو أحمد ياسر المحمدي؟

-المحمدي لاعب كرة قدم مصري قطري، مواليد 17 مايو 1994 أي يبلغ من العمر 30 عاماً.

-لعب المحمدي 171 مباراة مع مختلف الأندية، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

-شارك مع منتخب قطر في 23 مباراة دولية، لم يسجل أي هدفاً.

-حقق طوال مسيرته 5 ألقاب، من بينهم 4 ألقب الدوري القطري، ولقب وحيد لبطولة كأس السوبر القطري.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يعلن عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

قرار مفاجئ في الزمالك قبل موقعة الأهلي في السوبر الإفريقي