تعرف على مواعيد مباريات الزمالك القادمة.. صراعات إفريقية ومباراة القمة

يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواعيد مباريات الفارس الأبيض المقبلة، في مختلف البطولات والمسابقات التي ينافس عليها الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

ويستعرض "الموجز” مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في البطولات المختلفة…

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

الزمالك ضد الشرطة الكيني

8:00 مساء - الجمعة 20-9-2024

إياب دور الـ 32 في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية - على استاد القاهرة الدولي

الزمالك ضد الأهلي

9:00 مساء - الجمعة 27-9-2024

كأس السوبر الأفريقي 2024 - على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية

قائمة الزمالك الأفريقية في الموسم الجديد 2024-2025

في حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

في خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك - محمد حمدي.

في خط الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

في خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

الزمالك

موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة في إياب دور الـ32 بالكونفيدرالية

ويستضيف فريق الزمالك منافسه الشرطة على ملعب "القاهرة الدولي" غدًا الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري في إطار مباريات مرحلة الإياب من دور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية.

وستبدأ صافرة لقاء الزمالك أمام بطل كينيا غدًا في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

ومن المنتظر أن تُذاع مواجهة الفارس الأبيض ضد الشرطة الكيني عبر قناة "أبو ظبي" الإماراتية هذا بالإضافة لـ قناة أون تايم سبورت الفضائية المفتوحة.

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