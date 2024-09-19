الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني بالكونفيدرالية

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الشرطة الكيني في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

واستهل نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوميز مشواره في بطولة الكونفيدرالية بمواجهة الشرطة الكيني في دور الـ32 من المسابقة الأفريقية حيث فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة في إياب دور الـ32 بالكونفيدرالية

ويستضيف فريق الزمالك منافسه الشرطة على ملعب "القاهرة الدولي" غدًا الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري في إطار مباريات مرحلة الإياب من دور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية.

وستبدأ صافرة لقاء الزمالك أمام بطل كينيا غدًا في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويدرس المدرب البرتغالي عدم إجراء أي تغييرات على التشكيل الأساسي الذي بدأ من خلاله مباراة الذهاب حيث استقر يُفضل استمرار ثلاثي المقدمة خاصًة في استعدادته أيضًا للمواجهة المرتقبة ضد الأهلي بالسوبر الأفريقي.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الشرطة الكيني

وعلم “ الموجز” أن الزمالك من المتوقع أن يبدأ أمام الشرطة الكيني بتشكيل مكون من:

محمد صبحي في حراسة المرمى

خط الدفاع: محمد شحاتة - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر

لوسط : عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو

ومن المنتظر أن تُذاع مواجهة الفارس الأبيض ضد الشرطة الكيني عبر قناة "أبو ظبي" الإماراتية هذا بالإضافة لـ قناة أون تايم سبورت الفضائية المفتوحة.

قائمة الزمالك الأفريقية في الموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

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