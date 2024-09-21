موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة صعبة ونارية ضد بورنموث، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

ويستعرض الموجز موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات التي ستقوم بعرضها..

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره بورنمورث، اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، في الساعة الخامسة مساءً، على ملعب آنفليد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ليفربول وبورنموث قناة beIN Sports HD 1.

قناة: beIN SPORTS 1 HD

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

القناة: Arena Sport 1 HD Croatia

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 11678

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

التصحيح: 3\4

القناة: TNT Sports 1

القمر الصناعي: Astra 3A

التردد: 11344

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 3\4

القناة: SuperSport HD

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 10845

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

التصحيح 3\4

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يعتمد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول على التشكيل التالي في مباراته ضد بورنموث اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز:-

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتيه - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

في خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

السبت 21-9-2024

وست هام يونايتد ضد تشيلسي - 2:30 ظهرا

أستون فيلا ضد وولفرهامبتون - 5:00 مساء

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساء

ليفربول ضد بورنموث - 5:00 مساء

ساوثهامتون ضد إبسويتش تاون - 5:00 مساء

توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد - 5:00 مساء

ليستر سيتي ضد إيفرتون - 5:00 مساء

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد - 7:30 مساء

الأحد 22-9-2024

برايتون ضد نوتنجهام فورست - 4:00 عصرا

مانشستر سيتي ضد آرسنال - 6:30 مساء

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة