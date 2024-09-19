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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول مساء اليوم الخميس، حصول الفرعون المصري محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في الريدز عن شهر أغسطس الماضي، بعد تصويت الجماهير.

محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

ونشر ليفربول على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لـ محمد صلاح، معلنًا حصوله على جائزة لاعب شهر أغسطس.

وحصل محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في نادي ليفربول بعد بدايته الرائعة، متفوقًا بفارق ضئيل على ريان جرافينبيرش ولويس دياز في تصويت الجماهير.

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تعليق محمد صلاح بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر

وقال محمد صلاح بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر في تصريحاته للموقع الرسمي، والتي يرصدها الموجز: "الفوز بالمباريات الكبرى وبدء الموسم بشكل جيد، هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا، أنا سعيد دائمًا بمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات”.

وأضاف: "أنه أمر خاص عندما تفوز بالجائزة، وخاصة بعد تصويت الجماهير، إنه أمر موضع تقدير كبير ونأمل أن نستمر على هذا المنوال”. 

وأكمل: “نحن نلعب كرة قدم جيدة للغاية والجميع يقاتل من أجل الفوز بالمباريات، نحتاج فقط إلى الاستمرار على هذا المنوال”. 

واختتم: “ما زلنا في بداية الموسم، لذا ما زال الوقت مبكرًا للغاية، نحاول فقط أن نلعب كرة القدم التي نلعبها في الوقت الحالي، ونستمتع بأدائنا، إذا قاتلنا وبذلنا قصارى جهدنا، فهذا هو أهم شيء”.

محمد صلاح

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 9 

2- محمد صلاح - ليفربول - 3 

2- لويس دياز - ليفربول - 3 

2- نوني مادويكي - تشيلسي - 3 

2- يوان ويسا - برينتفورد - 3 

2- بريان مبيومو - برينتفورد - 3 

2- جون دوران - أستون فيلا - 3 

3- هارفي بارنيس - نيوكاسل - 2 

3- جيان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 2 

3- كاي هافيرتس - آرسنال - 2 

3- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 2 

3- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 2 

3- داني ويلبيك - برايتون - 2

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