التعادل السلبي يحسم مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. انتهت المباراة التي جمعت بين مانشستر سيتي وإنترميلان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطارأوروبا، بالتعادل السلبي، على ملعب الاتحاد، ويرصد الموجز تفاصيل المباراة.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز 14 من جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يأتي إنتر ميلان الإيطالي في المركز 13، برصيد نقطة لكل منهما.

مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان كالتالي:-

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: لويس، أكانجي، دياس، جفارديول

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، برناردو

خط الهجوم: سافينيو، جريليش، هالاند

البدلاء: أورتيجا، مورينو، كارسون، ووكر، ستونز، كوفاسيتش، دوكو، جوندوجان، نونيز، فودين، ماكاتي.

وجاء اختيارات سيمونى إنزاجى مدرب إنتر ميلان الإيطالي كالتالي..

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسك، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دارميان، باريلا، كالهان أوجلو، زيلينسكي، كارلوس أوجوستو

خط الهجوم: تورام، تاريمي

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإنتر ميلان

تقابل الفريقان في ثلاثة مباريات سابقة على مدار التاريخ حيث تعتبر أولى المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 1 اغسطس 2010 ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد أنذاك، وهي المباراة التي إنتهت بفوز الإنتر الإيطالي بثلاثة اهداف مقابل صفر.

وفي ثاني اللقاءات، التقى فريق مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان في إطار مباريات كأس سوبر ديلن يوم 31 يوليو 2011 وهي المباراة التي إنتهت انذاك بفوز كتيبة جوارديولا بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي المواجهة الأخيرة، كان في مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا يوم 10 يونيو 2023 وهي المباراة التي عرفت تتويج وفوز المان سيتي بهدف مقابل صفر.

ويأتي النظام الجديد لـ دوري أبطال أوروبا كالتالي:-

تضم النسخة الجديدة 36 ناديًا، حيث سيلعب كل فريق 8 مباريات، ولكن سيتم تجميع جميع الفرق في دوري واحد كبير بدلا من تقسيمها إلى مجموعات.

ووزعت الأندية إلى 4 مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق، كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

تتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، خلافا لما كان يقع سابقا.

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