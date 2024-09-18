تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإنتر ميلان قبل صدام دوري الأبطال الليلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "الاتحاد" المواجهة المقبلة التي تجمع بين المان سيتي وإنتر ميلان في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري.

وستنطلق مواجهة المان سيتي ضد الإنتر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان

ويستعرض لكم "الموجز" إحصائيات مواجهات المان سيتي أمام إنتر ميلان على مدار التاريخ والمناسبات السابقة التي تقابل فيها الفريقين، وذلك قبل المباراة المنتظرة بين الطرفين في قمة إنجليزية إيطالية الغد الأربعاء.



وتلاقى الفريقان في ثلاثة مباريات سابقة على مدار التاريخ حيث تعتبر أولى المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 1 اغسطس 2010 ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد أنذاك، وهي المباراة التي إنتهت بفوز الإنتر الإيطالي بثلاثة اهداف مقابل صفر.

وفي ثاني اللقاءات التقى فريق مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان في إطار مباريات كأس سوبر ديلن يوم 31 يوليو 2011 وهي المباراة التي إنتهت انذاك بفوز كتيبة جوارديولا بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي المواجهة الأخيرة كان في مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا يوم 10 يونيو 2023 وهي المباراة التي عرفت تتويج وفوز المان سيتي بهدف مقابل صفر.

ومن جهة أخرى يعتلي نادي مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفضل الهداف النرويجي المتألق إيرلينج هالاند، بعدما جمع في رصيده 12 نقطة من الفوز في المباريات الأربع التي خاضها وتسجيل 11 هدفًا وتلقي ثلاثة أهداف حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جفارديول، دياز، أكانجي.

الوسط: سافينهو، كوفاسيتش، رودري، دوكو.

الوسط المهاجم: كيفين دي بروين، دافيد سيلفا.

الهجوم : إيرلينج هالاند.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمي: يان سومر.

الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

الوسط: دارميان، باريلا، شالهانوجلو، مخيتاريان، ديماركو.

الهجوم: مارتينيز، تورام.

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