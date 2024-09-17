تشكيل ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يقود الهجوم

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة ميلان الإيطالي اليوم، في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

اصطدم فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع نظيره ميلان الإيطالي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة.

ويلتقي فريق ليفربول مع ميلان، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، على ستاد جوزيبي مياتسا.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول وميلان، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل ليفربول أمام ميلان اليوم، والذي يقود هجومه الدولي المصري محمد صلاح.

تشكيل ليفربول أمام ميلان اليوم

وجاء تشكيل ليفربول أمام ميلان اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، جاكبو.

بدلاء ليفربول أمام ميلان اليوم

وجلس على مقاعد بدلاء ليفربول اليوم، كل من، كيليهر، جاروس، جو جوميز، واتارو إندو، لويس دياز، داروين نونيز، كييزا، جونز، روبرتسون، كوانساه، مورتون، برادلي.

تشكيل ليفربول - محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

تبث أحداث مباراة ليفربول اليوم، عبر شبكة قنوات بي إن سبوت القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع هذه المواجهة تحديداً عبر قناة “beIN Sports HD 1”.

تاريخ مواجهات ليفربول وميلان

في تاريخ مواجهات الفريقين، التقى ميلان وليفربول في أربع مباريات من قبل، من بينهما مواجهتين في مرحلة المجموعات ومثلهما في نهائي البطولة.

انتصر ليفربول في 3 مواجهات، في نهائي 2005، دور المجموعات لموسم 2021/2022، وخسر في واحدة بنهائي 2007، التي فاز بها ميلان بنتيجة 2-1.

قائمة ليفربول لمواجهة ميلان الإيطالي

وجاءت قائمة ليفربول لمواجهة ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون، كيليهير، جاروس.

الدفاع: كوناتي، فان دايك، كوانساه، جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، آندي روبرتسون، تسيميكاس، برادلي.

خط الوسط: سوبوسلاي، جرافنبرخ، جونز، ماك أليستر، واتارو إندو، مورتون.

الهجوم: محمد صلاح، كييزا، ديوجو جوتا، لويس دياز، نونيز، جاكبو.

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