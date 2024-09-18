اعرف الآن موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب آنفيلد، مباراة فريق ليفربول ونوتنجهام فورست، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025. ويرصد لكم الموجز موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره نوتنجهام فورست، يوم السبت 14 سبتمبر 2024، في الساعة الخامسة مساءً، على ملعب آنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام عبر قناة bein Sports 1.

فاز ليفربول في المباراة الأخيرة على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، وسيعمل على مواصلة انتصاراته لمواصلة منافسة مانشستر سيتي على قمة الترتيب.

ونجح أما نوتينجهام في الخروج بفوز وحيد وتعادلين، وسيأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الريدز، تساعده في مشواره بالدوري الإنجليزي.

يحتل ليفربول، المركز الثاني من جدو ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نوتنجهام في المركز التاسع برصيد خمس نقاط.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام نوتنجهام

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرستون - فان دايك - كوناتي- أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر- جرافنبرخ - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - لويس دياز.

نتائج ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول، الفوز بثلاثية على فريق ميلان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطارأوروبا، على ملعب سان سيرو، وانتهت المباراة بنتيجة 3-1.

وبالنظام الجديد لـ دوري أبطال أوروبا، تتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، خلافا لما كان يقع سابقا.

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