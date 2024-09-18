تفاصيل اتفاق النصر السعودي مع مدرب ميلان لخلافة كاسترو

اقترب نادي النصر السعودي من الإعلان عن مدربه الجديد حيث يعد الأقرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان السابق لخلافة البرتغالي لويس كاسترو.

وقرر مسئولو النصر السعودي في الساعات الماضية إقالة البرتغالي لويس كاسترو من منصب المدير الفني خاصًة بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق العالمي مؤخرًا.

وتعادل النصر في أخر مبارياته أمام منافسه الشرطة العراقي بالجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أسيا والتي أقيمت في العاصمة بغداد وذلك بهدف لمثله.

نفاصيل اتفاق النصر السعودي مع بيولي

وكشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عقد المدرب ستيفانو بيولي مع نادي النصر السعودي بعد الاتفاق على توليه المسؤولية الفنية للفريق خلفًا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج على الصعيدين المحلي والآسيوي

تمت إقالة بيولي من تدريب فريق ميلان في 26 مايو الماضي بنهاية موسم 2023-2024، وتم تعيين باولو فونسيكا بديلاً له.

ووفقًا لتقارير شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن بيولي سيوقع على عقد تدريب النصر السعودي اليوم الأربعاء، ليحل محل المدرب السابق لويس كاسترو.

كشفت الشبكة أن عقد بيولي مع النصر سيكون لمدة 3 سنوات مقابل راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو.

وينوي بيولي، المدرب السابق لميلان، الانتقال إلى تجربة جديدة خارج إيطاليا من خلال تدريب النصر السعودي الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الرغم من تلقيه عرضًا آخر لتدريب روما خلفًا لدانييلي دي روسي.

أرقام مثيرة لـ كاسترو مع النصر السعودي

ويستعرض لكم “الموجز” أبرز أرقام كاسترو مع النصر السعودي عقب رحيله بعد مباراة الشرطة العراقي في دوري أبطال أسيا للنخبة.

قاد كاسترو النصر السعودي لمدة 470 يومًا، خلالها شارك الفريق في 54 مباراة، فاز في 36 منها، تعادل في 9، وخسر 9.

نجح كاسترو في الفوز ببطولة واحدة وهي كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد تغلبه في النهائي على الهلال بنتيجة 2-1.

وفقد كاسترو مع النصر خمس بطولات رسمية، وهي: كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي، وكأس السوبر مرتين، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى خسارة كأس موسم الرياض.

ومن جهة أخرى كان هناك تعنت كبير من جانب البرتغالي رونالدو حول قرار إقالة كاسترو من تدريب فريق النصر خلال الفترة المقبلة.

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