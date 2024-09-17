الهلال يفوز بثلاثية على الريان القطري في دوري أبطال آسيا

حقق فريق الهلال السعودي، فوزًا هامًا على نظيره الريان القطري، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

خسرفريق الريان القطرى، المحترف صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، من الهلال السعودى، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الهلال السعودي والريان القطري

أهداف المباراة

يستعرض الموجز أهدف المباراة كالتالي:-

جاء الهدف الأول لفريق الهلال السعودي، عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش، لاعب خط الوسط، في الدقيقة 15 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من اللاعب مالكوم فيليبي.

وبتمريرة آخرى من مالكوم فيليبي، سجل المدافع جواو كانسيلو، الهدف الثاني لصالح الهلال، في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وخلال دقيقتين من الهدف الثاني، أحرز ماركوس ليوناردو، لاعب خط الوسط، الهدف الثالث للهلال، بتمريرة من البرتغالي جواو كانسيلو.

سجل البرازيلي روجر جويديس، الهدف الأول لفريق الريان القطري، في الدقيقة 48 من عمر المباراة، وجاء الهدف عن طريق كرة عرضية من بن شرقي ليسددها البرازيلي داخل شباك الهلال.

انتهت المباراة بين الهلال السعودي والريان القطري، بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة، الظهور الأول لـ محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، مع الريان في دوري أبطال آسيا، بعدما شارك في الدوري القطري هذا الأسبوع وسجل فى الفوز على الشحانية ليوقع على أول أهدافه في الموسم الجديد، وكذلك يظهر المغربى أشرف بن شرقى مع الريان لأول مرة آسيويا.

وجاء تشكيل الريان القطري كالتالي:-

حراسة المرمى: فهد يونس.

خط الدفاع: خالد مفتاح - أندري مارو - ديفيد جارسيا - حازم أحمد شحاتة.

خط الوسط: جابرييل بيريرا - عبدالعزيز حاتم - جوليان دي سارت - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: روجر جيديس - أشرف بن شرقى.

بينما ضم تشكيل الهلال السعودي كل من:-

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز - سافيتش - سالم الدوسري - مالكوم - ماركوس ليوناردو.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

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