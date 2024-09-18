الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا موسم 2025

كشفت شبكة أوبتا البريطانية لإحصائيات كرة القدم، عن الفريق الذي سيتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، بنظامه الجديد، وذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

الذكاء الاصطناعي يتوقع فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

وأفادت أوبتا بأن الكمبيوتر العملاق في الشركة، استخدم الذكاء الاصطناعي وبعض الإحصائيات المتقدمة للخروج بتوقعات الفائز بلقب التشامبيونزليج بنظامه الجديد.

ريال مدريد ومانشستر سيتي

وبناء على ما نشرته أوبتا فإن فريق مانشستر سيتي سيواجه ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة، ويتوج باللقب على حساب الملكي الذي يحل في خانة الوصيف.

ومنح الذكاء الاصطناعي نسبة فوز لكل فريق كالتالي:-

السيتي باللقب 25.3%.

وللريال 18.2%.

إنتر ميلان الإيطالي بنسبة 10.9%.

أرسنال الإنجليزي بنسبة 6.3%

باير ليفركوزن الألماني بنسبة 5.4%.

برشلونة الإسباني بنسبة 5.2%.

وجاء ليفربول الإنجليزي في المرتبة السابعة بالتوقعات بنسبة 4.2%، قبل بايرن ميونخ الألماني الذي حصد نسبة 4.1%، وهي نفس النسبة التي تحصل عليها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكمل فريق لايبزيج الألماني قائمة أول 10 في توقعات الفائز بدوري الأبطال بنسبة 2.4%، وهي نفس النسبة التي تحصل عليها مواطنه بوروسيا دورتموند الألماني.

التغييرات الجديدة في نظام وشكل دوري أبطال أوروبا

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تغييرات في شكل ونظام دوري أبطال أوروبا، حيث يضم النسخة الجديدة 36 ناديًا، ويلعب كل فريق 8 مباريات، ولكن سيتم تجميع جميع الفرق في دوري واحد كبير بدلاً من تقسيمها إلى مجموعات.

وتم تقسيم الأندية إلى 4 مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق، كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

وتتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي، إلى دور الـ16، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، خلافا لما كان يقع سابقا.

ولن يلعب أي فريق مع آخر من الدوري عينه في المرحلة الأولى، كما لن يواجه أي فريق أكثر من منافِسَين من دوري واحد.

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