سلوت يتحدث عن مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي وموقف مصابي ليفربول

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عن كواليس استعداده لمواجهة بورنموث، في الدوري الإنجليزي، وموقف المصابين وعلى رأسهم حارس المرمى أليسون بيكر.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي اليوم…

سلوت يتحدث عن ضغط المباريات على لاعبي ليفربول

وقال سلوت في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: "الإرهاق ضد نوتنجهام فورست؟ لا أعتقد أن ذلك السبب الحقيقي بما حدث، يمكن أن تتوقع أن اللاعبين كانوا مرهقين أكثر ضد ميلان لكن مع ذلك كنا أقوياء جدًا، يجب أن نمنح الإشادة بنوتنجهام فالأمر يعتمد على الخصم وليس عدد المباريات.

وأضاف مدرب ليفربول: أهمية الفوز على ميلان؟ بآخر عامين ليفربول بأوروبا عانى من بعض الصعوبات قبل سنتين بدوري الأبطال والموسم الماضي ضد أتالانتا لذا كان علينا إثبات أنفسنا، فرق ليفربول السابقة وبعض من هؤلاء اللاعبين حددوا المعايير للنادي بأوروبا وعلينا العودة لتلك المعايير وقمنا بخطوة جيدة",

ليفربول - الدوري الإنجليزي

سلوت يصدم جماهير ليفربول حول إصابة أليسون بيكر

وأكد سلوت على أن: "بورنموث بدأ الموسم بصورة جيدة بفوز ضد إيفرتون، يلعبون كرة جميلة والكثير من اللاعبين الجيدين، هو يستحق الثناء لكن نأمل أن نكون أفضل مما كُنا عليه ضد نوتنجهام فورست، ولا مشكلة لدي بمواجهة فريق دفاعي لأني سأحصل على الاستحواذ.

وعن إصابة أليسون بيكر واحتمالية غيابه عن مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، أشار سلوت خلال تصريحاته: "مشاركته بمحل شك، سنرى ما إذا سيتدرب اليوم، علينا أن ننتظر ونرى، لقد عانى من مشكلة طفيفة بإحدى العضلات، لا نعرف ما إذا ستكون مباراة الغد مبكرة عليه، لم يعانِ من تلك الإصابة ضد ميلان بل قبلها لكن بعد المباراة شعر بها أكثر، علينا أن ننتظر ونرى.

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته: “ نونيز مثل البقية، عليه العمل بجد وستأتي الأهداف، نفس الأمر مع جاكبو، عندما تلعب ستأتي الأهداف لكن بالنسبة لي العمل بدون الكرة مهم أيضًا، داروين سيحصل على فرصته بالمستقبل القريب”.

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