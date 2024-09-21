الدوري الإنجليزي 2024-2025.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة وترتيب الأندية والهدافين

تنطلق مساء اليوم السبت، منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجاري، في جولة نارية، ستشهد على القمة المثيرة بين أرسنال ومانشستر سيتي.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي وجداول الترتيبات….

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

1- مانشستر سيتي - 12

2- آرسنال - 10

3- نيوكاسل يونايتد - 10

4- ليفربول - 9

5- أستون فيلا - 9

6- برايتون - 8

7- نوتنجهام فوريست - 8

8- تشيلسي - 7

9- برينتفورد - 6

10- مانشستر يونايتد - 6

11- بورنموث - 5

12- فولهام - 5

13- توتنهام هوتسبير - 4

14- وست هام - 4

15- ليستر سيتي - 2

16- كريستال بالاس - 2

17- إبسويتش تاون - 2

18- وولفرهامبتون - نقطة

19- ساوثامبتون - بدون

20- إيفرتون - بدون

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

السبت 21-9-2024

وست هام يونايتد ضد تشيلسي - 2:30 ظهرا

أستون فيلا ضد وولفرهامبتون - 5:00 مساء

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساء

ليفربول ضد بورنموث - 5:00 مساء

ساوثهامتون ضد إبسويتش تاون - 5:00 مساء

توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد - 5:00 مساء

ليستر سيتي ضد إيفرتون - 5:00 مساء

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد - 7:30 مساء

الأحد 22-9-2024

برايتون ضد نوتنجهام فورست - 4:00 عصرا

مانشستر سيتي ضد آرسنال - 6:30 مساء

ليفربول

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 9

2- محمد صلاح - ليفربول - 3

2- لويس دياز - ليفربول - 3

2- نوني مادويكي - تشيلسي - 3

2- يوان ويسا - برينتفورد - 3

2- بريان مبيومو - برينتفورد - 3

2- جون دوران - أستون فيلا - 3

3- هارفي بارنيس - نيوكاسل - 2

3- جيان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 2

3- كاي هافيرتس - آرسنال - 2

3- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 2

3- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 2

3- داني ويلبيك - برايتون - 2

3- أولي واتكينز - أستون فيلا - 2

3- جواو بيدرو - برايتون - 2

3- أمادو أونانا - أستون فيلا - 2

3- سون هيونج مين - توتنهام - 2

3- دومينيك كالفرت ليوين - إيفرتون - 2

3- كريس وود - نوتنجهام فورست - 2

3- جيمي فاردي - ليستر سيتي - 2

4- كول بالمر - تشيلسي - 1

4- كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 1

4- جوشوا زيركزي - مانشستر يونايتد - 1

4- اماد ديالو - مانشستر يونايتد - 1

4- ديوجو جوتا - ليفربول - 1

4- بوكايو ساكا - آرسنال - 1

4- لياندرو تروسارد - آرسنال - 1

4- توماس بارتي - آرسنال - 1

4- أليكس إيوبي - فولهام - 1

4- كاورو ميتوما - برايتون - 1

4- سيمون ادينجرا - برايتون - 1

4- جولينتون - نيوكاسل - 1

4- مورجان جيبس وايت - نوتنجهام فورست - 1

4- لوكاس باكيتا - وست هام - 1

4- جارود بوين - وست هام - 1

4- توماس سوسيك - وست هام - 1

4- إيميل سميث روي - فولهام - 1

4- ووت فايس - ليستر سيتي - 1

4- بيدرو بورو - توتنهام - 1

4- يفيس بيسوما - توتنهام - 1

4- كريستيان روميرو - توتنهام - 1

4- ماتيو كوفاتشيتش - مانشستر سيتي - 1

4- صامويل سزموديكس - إبسويتش تاون - 1

4- كريستوفر نكونكو - تشيلسي - 1

4- كالوم هودسون أودوي - نوتنجهام فوريست - 1

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