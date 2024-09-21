جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 21-9-2024 والقنوات الناقلة

يترقب الكثيرون مواعيد مباريات اليوم السبت 21-9-2024، والقنوات الناقلة، والتي تشهد العديد من المواجهات من مختلف المسابقات. يستعرضها لكم الموجز في التقرير التالي

مواعيد مباريات اليوم السبت

تضمن مواعيد مباريات اليوم السبت، مواجهة ليفربول ضد بورنموث، وكريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، ومواجهة الأهلي ضد جورماهيا، في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، في الدوري الإسباني.

ليفربول ضد بورنموث

مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام ضد تشيلسي - الساعة 2.30 مساءً، على قناة بي ان سبورت 1.

توتنهام ضد برينتفورد - الساعة 5 مساءً، على قناة بي ان سبورت اكسترا 1.

أستون فيلا ضد وولفارهامبتون - الساعة 5 مساءً، على قناة بي ان سبورت 6.

فولهام ضد نيوكاسل - الساعة 5 مساءً، على قناة بي ان سبورت 2.

ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون - الساعة 5 مساءً، على قناة بي ان سبورت اكسترا 3.

ليستر سيتي ضد ايفرتون - الساعة 5 مساءً، على قناة بي ان سبورت اكسترا 2.

ليفربول ضد بورنموث - الساعة 5 مساءً، على قناة بي ان سبورت 1.

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد - الساعة 7.30 مساءً، على قناة بي ان سبورت 1.

مباريات دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي ضد ريد أروس - الساعة: 4 مساءً.

بترو أتيلتكو ضد أس مانيما يونيون - الساعة: 6 مساءً.

الأهلي ضد جورماهيا - الساعة: 7 مساءً، القناة الناقلة: إم بي سي مصر – أون تايم سبورتس

ماميلودي صنداونز ضد أمبابان سوالوز- الساعة: 7 مساءً.

بيراميدز ضد الجيش الرواندي - الساعة: 9 مساءً.

الترجي ضد ديكيداها - الساعة: 9 مساءً.

الرجاء البيضاوي ضد سامارتكس - الساعة: 10 مساءً، القناة الناقلة: الرياضية المغربية

مولودية الجزائر ضد الاتحاد المنتسيري -الساعة: 10 مساءً.

مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد إسبانيول - الساعة 10 مساءً.

فالنسيا ضد جيرونا - الساعة 7:30 مساءً.

أوساسونا - لاس بالماس - الساعة 5:15 مساءً.

ريال بلد الوليد - ريال سوسيداد - الساعة 3:00 عصرًا.

مباريات الدوري السعودي

الشباب ضد التعاون - الساعة: 6:30 مساءً - القناة الناقلة: SSC.

الرائد ضد الرياض - الساعة:6.40 مساءً - القناة الناقلة: SSC.

الهلال ضد الاتحاد - الساعة: 9 مساءً - القناة الناقلة: SSC 1.

مباريات الكونفيدرالية الإفريقية

شباب قسنطينة ضد نسواتريمان - الساعة: 8 مساءً.

الصفاقسي ضد روكينزو -الساعة: 8.30 مساءً.



إقرأ أيضًا:

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

مدرب ليفركوزن ينتقد ضغط المباريات بين البطولات المختلفة