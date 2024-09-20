مدرب ليفركوزن ينتقد ضغط المباريات بين البطولات المختلفة

أعرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني، عن استيائه من ضغط المباريات في البطولات المختلفة، وعدم حصول لاعبيه على راحة كافية بعد المباريات.

ليفركوزن يكتسح فينوورد برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق باير ليفركوزن الألماني فوزًا مثيرًا برباعية نظيفة أمام نظيره فينوورد الهولندي، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح فيرتز الأهداف في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، قبل أن يضيف أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 29، وعاد فيرتز مجددًا ليسجل الهدف الثالث بعد عرضية رائعة من جيرمي فريمبونج ليتابعها اللاعب الألماني في الشباك في الدقيقة 36، وأضاف إدمون تابسوبا الهدف الرابع برأسية فشل حارس فينورد في التعامل معها لتسكن الشباك.

ويستعرض الموجز تصريحات ألونسو قبل مباراة باير ليفركوزن ضد فولفسبورج في الدوري الألماني…

ليفركوزن يشكو ضغط المباريات في الدوري الألماني

وقال تشافي في تصريحاته للمؤتمر الصحفي: ”من الواضح أننا لا نملك الكثير من الوقت للاستعداد، ويتعين علينا استغلال الأمر بشكل أكثر فاعلية. لن تكون مباراة الأحد سهلة”.

وأضاف: “لدينا يوم واحد فقط للتعافي، سنتدرب غدا، ونحن نستعد لمواجهة خصم جيد وقوي. نعرف طريقة لعب المدرب رالف هاسنهوتل، إنه يعتمد على الكثير من الالتحامات والضغط العالي على الخصم”.

وشدد: “من المهم الاستفادة من الأمور التي سارت بشكل جيد ضد فينورد، ونقلها إلى أرض الملعب يوم الأحد القادم”.

باير ليفركوزن

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني 2024-2025

الجمعة 20-9-2024

9:30 مساء - أوجسبورج ضد ماينز

السبت 21-9-2024

4:30 عصرًا - بوخوم ضد هولشتاين كيل

4:30 عصرًا - هايدينهايم ضد فرايبورج

4:30 عصرًا - يونيون برلين ضد هوفنهايم

4:30 عصرًا - فريدر بريمن ضد بايرن ميونخ

7:30 مساء - آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا مونشنغلادباخ

الأحد 22-9-2024

4:30 عصرًا - باير ليفركوزن ضد فولفسبورج

6:30 مساء - شتوتجارت ضد بوروسيا دورتموند

8:30 مساء - سانت بولي ضد لايبزيج

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