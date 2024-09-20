دوري أبطال أوروبا 2024-2025.. مواعيد الجولة الثانية وترتيب الأندية والهدافين

أسدل الستار مساء أمس الخميس على منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية 2024-2025، والتي تقام بنظامها الجديد المستحدث.

ويستعرض الموجز جدول ترتيبات بطولة دوري أبطال أوروبا..

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأولى

1- بايرن ميونخ - 3

2- سيلتيك - 3

3- باير ليفركوزن - 3

4- أستون فيلا - 3

5- بوروسيا دورتموند - 3

6- سبارتا براج - 3

7- ليفربول - 3

8- ريال مدريد - 3

9- يوفنتوس - 3

10- سبورتنج لشبونة - 3

11- بنفيكا - 3

12- بريست - 3

13- أتلتيكو مدريد - 3

14- موناكو - 3

15- باريس سان جيرمان - 3

16- إنتر - 1

17- آرسنال - 1

18- مانشستر سيتي - 1

19- شاختار دونيتسك - 1

20- أتالانتا - 1

21- بولونيا - 1

22- شتورم جراتس - 0

23- لايبزيج - 0

24- برشلونة - 0

25- النجم الأحمر بلجراد - 0

26- جيرونا - 0

27- آيندهوفن - 0

28- شتوتجارت - 0

29- ميلان - 0

30- ليل - 0

31- كلوب بروج - 0

32- يونج بويز - 0

33- سالزبورج - 0

34- سلوفان براتيسلافا - 0

35- فينورد - 0

36- دينامو زغرب - 0

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025

1- هاري كين - بايرن ميونخ - 4

2- ميكايل أوليس - بايرن ميونخ - 2

2- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - 2

2- جيمي بينو جيتنز - بوروسيا دورتموند - 2

3- أرني إنجليس - سليتك - 1

3- أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 1

3- نيكولاس جونزاليس - يوفنتوس - 1

3- فيكتور أولاتونجي - سبارتا براج - 1

3- جورج إلينيخينا - موناكو - 1

3- لامين يامال - برشلونة - 1

3- يوري تيليمانس - أستون فيلا - 1

3- كيليان مبابي - ريال مدريد - 1

3- دومينيك سوبوسلاي - ليفربول - 1

3- إندريك - ريال مدريد - 1

3- إبراهيما كوناتي - ليفربول - 1

3- ليروي ساني - بايرن ميونخ - 1

3- دينيز أونديف - شتوتجارت - 1

3- أمادو أونانا - أستون فيلا - 1

3- أوركون كوكتشو - بنفيكا - 1

3- ليون جوريتسكا - بايرن ميونخ - 1

3- زينو ديباست - سبورتنج لشبونة - 1

3- كينان يلدز - يوفنتوس - 1

3- أنطونيو روديجير - ريال مدريد - 1

3- فيرجيل فان دايك - ليفربول - 1

3- رافاييل جيريرو - بايرن ميونخ - 1

3- كريستيان بوليسيتش - ميلان - 1

3- ويستون ماكيني - يوفنتوس - 1

هاري كين

مواعيد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 1-10-2024

7:45 مساء - سالزبورج ضد بريست

7:45 مساء - شتوتجارت ضد سبارتا براج

10:00 مساء - بوروسيا دورتموند ضد سيلتك

10:00 مساء - بي أس في ضد سبورتنج

10:00 مساء - سلوفان ضد مانشستر سيتي

10:00 مساء - برشلونة ضد ياونج بويز

10:00 مساء - ليفركوزن ضد ميلان

10:00 مساء - إنتر ضد رد ستار

10:00 مساء - أرسنال ضد باريس سان جيرمان

الأربعاء 2-10-2024

7:45 مساء - شاختار ضد أتلانتا

7:45 مساء - جيرونا ضد فينوورد

10:00 مساء - بنفيكا ضد اتلتيكو مدريد

10:00 مساء - ليفربول ضد بولونيا

10:00 مساء - لايبزيج ضد يوفنتوس

10:00 مساء - ليل ضد ريال مدريد

10:00 مساء - ستورم كراتس ضد كلوب بروج

10:00 مساء - أستون فيلا ضد بايرن ميونخ

10:00 مساء - دينامو زغرب ضد موناكو

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