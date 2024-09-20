دوري أبطال أوروبا 2024-2025.. مواعيد الجولة الثانية وترتيب الأندية والهدافين
أسدل الستار مساء أمس الخميس على منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية 2024-2025، والتي تقام بنظامها الجديد المستحدث.
ويستعرض الموجز جدول ترتيبات بطولة دوري أبطال أوروبا..
جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأولى
1- بايرن ميونخ - 3
2- سيلتيك - 3
3- باير ليفركوزن - 3
4- أستون فيلا - 3
5- بوروسيا دورتموند - 3
6- سبارتا براج - 3
7- ليفربول - 3
8- ريال مدريد - 3
9- يوفنتوس - 3
10- سبورتنج لشبونة - 3
11- بنفيكا - 3
12- بريست - 3
13- أتلتيكو مدريد - 3
14- موناكو - 3
15- باريس سان جيرمان - 3
16- إنتر - 1
17- آرسنال - 1
18- مانشستر سيتي - 1
19- شاختار دونيتسك - 1
20- أتالانتا - 1
21- بولونيا - 1
22- شتورم جراتس - 0
23- لايبزيج - 0
24- برشلونة - 0
25- النجم الأحمر بلجراد - 0
26- جيرونا - 0
27- آيندهوفن - 0
28- شتوتجارت - 0
29- ميلان - 0
30- ليل - 0
31- كلوب بروج - 0
32- يونج بويز - 0
33- سالزبورج - 0
34- سلوفان براتيسلافا - 0
35- فينورد - 0
36- دينامو زغرب - 0
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025
1- هاري كين - بايرن ميونخ - 4
2- ميكايل أوليس - بايرن ميونخ - 2
2- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - 2
2- جيمي بينو جيتنز - بوروسيا دورتموند - 2
3- أرني إنجليس - سليتك - 1
3- أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 1
3- نيكولاس جونزاليس - يوفنتوس - 1
3- فيكتور أولاتونجي - سبارتا براج - 1
3- جورج إلينيخينا - موناكو - 1
3- لامين يامال - برشلونة - 1
3- يوري تيليمانس - أستون فيلا - 1
3- كيليان مبابي - ريال مدريد - 1
3- دومينيك سوبوسلاي - ليفربول - 1
3- إندريك - ريال مدريد - 1
3- إبراهيما كوناتي - ليفربول - 1
3- ليروي ساني - بايرن ميونخ - 1
3- دينيز أونديف - شتوتجارت - 1
3- أمادو أونانا - أستون فيلا - 1
3- أوركون كوكتشو - بنفيكا - 1
3- ليون جوريتسكا - بايرن ميونخ - 1
3- زينو ديباست - سبورتنج لشبونة - 1
3- كينان يلدز - يوفنتوس - 1
3- أنطونيو روديجير - ريال مدريد - 1
3- فيرجيل فان دايك - ليفربول - 1
3- رافاييل جيريرو - بايرن ميونخ - 1
3- كريستيان بوليسيتش - ميلان - 1
3- ويستون ماكيني - يوفنتوس - 1
مواعيد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 1-10-2024
7:45 مساء - سالزبورج ضد بريست
7:45 مساء - شتوتجارت ضد سبارتا براج
10:00 مساء - بوروسيا دورتموند ضد سيلتك
10:00 مساء - بي أس في ضد سبورتنج
10:00 مساء - سلوفان ضد مانشستر سيتي
10:00 مساء - برشلونة ضد ياونج بويز
10:00 مساء - ليفركوزن ضد ميلان
10:00 مساء - إنتر ضد رد ستار
10:00 مساء - أرسنال ضد باريس سان جيرمان
الأربعاء 2-10-2024
7:45 مساء - شاختار ضد أتلانتا
7:45 مساء - جيرونا ضد فينوورد
10:00 مساء - بنفيكا ضد اتلتيكو مدريد
10:00 مساء - ليفربول ضد بولونيا
10:00 مساء - لايبزيج ضد يوفنتوس
10:00 مساء - ليل ضد ريال مدريد
10:00 مساء - ستورم كراتس ضد كلوب بروج
10:00 مساء - أستون فيلا ضد بايرن ميونخ
10:00 مساء - دينامو زغرب ضد موناكو
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