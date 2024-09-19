ضربة قاتلة لـ مانشستر سيتي قبل القمة ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

حسمت التقارير الصحفية الإنجليزية، موقف البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، من المشاركة في مباراة القمة المقبلة ضد أرسنال، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

وكانت بعض التقارير أشارت لصعوبة لحاق كيفن دي بروين بمباراة القمة بين مانشستر سيتي ضد أرسنال مساء الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض الموجز أخر تطورات إصابة دي بروين وموقفه من مباراة أرسنال ومانشستر سيتي المقبلة….

إصابة دي بروين أمام إنتر تربك مانشستر سيتي

وتعرض كيفن دي بروين للإصابة خلال مشاركته في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة ضد إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وأصيب دي بروين في نهاية الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان، ليتدخل الجهاز الطبي ويسعف اللاعب، الذي غادر الملعب مع انطلاق الشوط الثاني من اللقاء.

تعليق جوارديولا على إصابة دي بروين

وعلق بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، على إصابة كيفن دي بروين، حيث قال: “لا أعرف ما هي المشكلة، لم أتحدث إلى الأطباء بعد، سيتم تقييم حالته، سيكون لدي مزيد من المعلومات غدا”.

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

حسم موقف دي بروين مع مانشستر سيتي ضد أرسنال

وأوضحت صحيفة “ميرور” البريطانية، في أحدث مستجدات الحالة الطبية لـ كيفن دي بروين، أن إصابته ستمنعه من المشاركة مع مانشستر سيتي أمام أرسنال مساء الأحد المقبل.

ويغيب عن مانشستر سيتي، أوسكار بوب الذي لا يزال يتعافى من كسر في الساق، وناثان آكي، ومن المتوقع أن يعود المدافع الهولندي الشهر المقبل بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب هولندا.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي

السبت 21-9-2024

2:30 العصر - وست هام ضد تشيلسي

5:00 مساء - أستون فيلا ضد ولفرهامبتون

5:00 مساء - فولهام ضد نيوكاسل يونايتد

5:00 مساء - ساوثهامبتون ضد إيبسويتش تاون

5:00 مساء - توتنهام ضد برينتفورد

5:00 مساء - ليستر سيتي ضد إيفرتون

5:00 مساء - ليفربول ضد بورنموث

7:30 مساء - كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد

الأحد 22-9-2024

4:00 عصرًا - برايتون ضد نوتنجهام فورست

6:30 مساء - مانشستر سيتي ضد أرسنال

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