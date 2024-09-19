دوري أبطال أوروبا.. ليفركوزن يكتسح فينوورد وبنفيكا يتخطى رد ستار بصعوبة

استكملت مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في نسخته الجارية، والتي سيسدل الستار عليها اليوم بمباريات نارية، منها قمة أرسنال ضد أتلانتا وموناكو ضد برشلونة الإسباني.

ويستعرض الموجز نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث أقيمت حتى الآن مباراتي باير ليفركوزن الألماني ضد فينوورد الهولندي، ورد ستار الصربي ضد بنفيكا البرتغالي..

ليفركوزن يكتسح فينوورد برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق باير ليفركوزن الألماني فوزًا مثيرًا برباعية نظيفة أمام نظيره فينوورد الهولندي، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير.

وافتتح فيرتز الأهداف في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، قبل أن يضيف أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وعاد فيرتز مجددًا ليسجل الهدف الثالث بعد عرضية رائعة من جيرمي فريمبونج ليتابعها اللاعب الألماني في الشباك في الدقيقة 36، وأضاف إدمون تابسوبا الهدف الرابع برأسية فشل حارس فينورد في التعامل معها لتسكن الشباك.

وخاض باير ليفركوزن المباراة بتشكيل ضم كل من..

هراديسكي - هينكابي - جوناثان تاه - عبدول تابسوبا - جريمالدو - أندريش - جرانيت تشاكا - فريمبونج - تيرير - فلوريان فيرتز - فيكتور بونيفاس.

بينما دفع فينوورد بتشكيل ضم كل من..

فيلينرويثر - لوتومبا - تراونر - بيلين - هانكو - هوانج - رامز زروقي - تيمبر - ميلامبو - خيمينيز - بايكساو.

باير ليفركوزن - دوري أبطال أوروبا

بنفيكا يعود بفوز مثير من صربيا في دوري أبطال أوروبا

وفي مباراة أخرى، عاد بنفيكا البرتغالي من صربيا بانتصار ثمين أمام نظيره النجم الأحمر الصربي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقدم بنفيكا البرتغالي بهدفين في الشوط الأول عن طريق اللاعب كريم أكتورك أوجلو الوافد الجديد القادم من جالاتا سراي، في الدقيقة التاسعة بعد متابعة تسديدة في الشباك مسجلا التقدم للضيوف.

وأضاف أوركون كوكتشو الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ضربة حرة مباشرة سكنت نفس زاوية الحارس.

وبهذه النتيجة يحقق بنفيكا البرتغالي 3 نقاط هامة في رصيده بـ دوري أبطال أوروبا، بينما يبقى ريد ستار بدون رصيد من النقاط.

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