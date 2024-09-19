موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي.. موقف كريستيانو رونالدو

يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة النصر والاتفاق، التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم 2024-2025، كما تتساءل عن موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة في هذا اللقاء.

لذلك، حرص “الموجز” على أن يقدم لكم في هذا التقرير، موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي وموقف كريستيانو رونالدو من المشاركة بها.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة منافسه الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي هذا الموسم.

موعد مباراة النصر والاتفاق

ومن المقرر أن يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، هو موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي.

وتبدأ صافرة مباراة النصر والاتفاق، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق

وتذاع أحداث مباراة الاتفاق والنصر، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري السعودي 2024-2025.

ويمكنكم مشاهدة هذه المباراة تحديداً عبر قناة “SSC SPORTS HD 1.

موقف كريستيانو رونالدو من تشكيل مباراة النصر المتوقع أمام الاتفاق

وأكدت التقارير، على جاهزية كريستيانو رونالدو لقيادة النصر أمام الاتفاق، وذلك بعد غيابه الفترة الماضية بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

كريستيانو رونالدو - النصر

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق كالآتي:

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: علي لاجامي، سلطان الغنام، أليكس تيليس وكذلك أيضًا سلطان الغنام.

خط الوسط: أيمن يحيي، الخبيري وكذلك أيضًا النجم أوتافيو.

الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني وكذلك أيضًا النجم تاليسكا.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر والاتفاق

1- الاتحاد - 9 نقاط.

2- الهلال - 9 نقاط.

3- الاتفاق - 9 نقاط.

4- القادسية - 6 نقاط.

5- التعاون - 6 نقاط.

6- الشباب - 6 نقاط.

7- النصر - 5 نقاط.

8- الرائد - 4 نقاط.

9- الأهلي - 4 نقاط.

10- الرياض- 4 نقاط.

11- الوحدة - 4 نقاط.

12- ضمك - 3 نقاط.

13- الخليج - 3 نقاط.

14- الفتح - 3 نقاط.

15- العروبة - نقطة واحدة.

16- الخلود - نقطة واحدة.

17- الأخدود بدون نقاط.

18- الفيحاء بدون نقاط.

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