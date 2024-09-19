جورجينا رودريغيز تكشف مفاجأة حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

كشفت جورجينا رودريغيز، زوجة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، عن مفاجأة حول مستقل الدون في الدوري السعودي، في تصريحات صحفية يرصدها لكم “الموجز” في السطور الآتية".

علقت جورجينا رودريغيز، على انتقال زوجها كريستيانو رونالدو، إلى صفوف النصر السعودي، وتجربة العيش في المملكة العربية السعودي.

وكان كريستيانو رونالدو، قد انتقل إلى نادي النصر السعودي في نوفمبر 2022، عقب فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعربت جورجينا رودريغيز في تصريحات من المسلسل الوثائقي عنها، على سعادتها بانتقال رونالدو إلى الدوري السعودي، والعيش في المملكة، بسبب الراحة الكبيرة التي تشعر بها هناك، على عكس في مانشستر.

جورجينا رودريغيز تؤكد على استمرار كريستيانو مع النصر

وقالت جورجينا: “كنت أعلم أن هناك أمور عظيمة ستحدث معنا في المملكة العربية السعودية، وذلك ما حدث بالفعل منذ اليوم الأول لنا هنا”.

وفجرت مفاجأة بأن كريستيانو جونيور وماتيو نجلي رونالدو، سيستمران في اللعب ضمن صفوف النصر السعودي، في المستقبل، نظراً للراحة والتقدير التي يشعرون به في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد رونالدو مع النصر السعودي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولا يوجد أي معلومة رسمية بشأن تجديد عقده حتى الآن.

جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وينافس رونالدو على صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم والذي يأتي على هذا النحو:

ميتروفيتش - الهلال - 6 أهداف.

كريم بنزيما - الاتحاد - 4 أهداف.

حسام عوار - الاتحاد - 3 أهداف.

جورجيس نكوندو - ضمك - هدفين.

سي جودوين - الوحدة - هدفين.

خوليان كينيونيس - القادسية - هدفين.

رونالدو - النصر - هدفين.

كريج جودوين - الوحدة - هدفين.

تاليسكا - النصر - هدفين.

موسى ديمبلي- الاتفاق- هدفين.

مراد خضيري - الأخدود - هدفين.

إبراهيم باييش - الرياض - هدفين.

دجانيني - الفتح - هدفين.

كريم بركاوي - الرائد - هدفين.

محمد فوزير - الرائد - هدفين.

موسى بارو - التعاون - هدفين.

صالح الشهري - الاتحاد - هدف.

فواز الصقور - الاتحاد - هدف.

أليو ديانج - الخلود - هدف.

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