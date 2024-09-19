بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا وآسيا 2

تشهد مواعيد أهم المباريات اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري 2024 العديد من اللقاءات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا وأبطال أسيا 2.

مواعيد أهم المباريات اليوم الخميس



وتستكمل بقية لقاءات دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس حيث يأتي أبرزها المواجهة التي تجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني بقيادة هانز فليط أمام موناكو الفرنسي.

وشهدت مباريات أمس الأربعاء في بطولة دوري الأبطال العديد من المفاجأت الكبرى على صعيد النتائج تأتي في مقدمتها تعادل مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي.

أهم المباريات اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

يستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية أبزر المباريات اليوم الخميس على النحو التالي:

تأتي في مقدمة المباريات اليوم فينورد الهولندي في مواجهة باير ليفركوزن في تمام الساعة الثامنة إلاربع مساءً بتوقيت القاهرة، ويلتقي في ذات الموعد فريق سرفينا زفيزدا ضد بنفيكا البرتغالي.

مباريات اليوم

وفي العاشرة مساءً سيواجه أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره لايبزيج الألماني بينما يلعب برشلونة الإسباني بقيادة مدربه الألماني هانز فليك ضد موناكو الفرنسي.

وتشهد إيطاليا الليلة مواجهة من العيار الثقيل التي تجمع بين أتالانتا أمام خصمه نادي إنتر أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات وفي ذات الموعد يستضيف نادي شتور جراتس نظيره ستاد بريست.

القنوات الناقلة لـ المباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

سُتذيع المباريات اليوم الخميس عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025 في الشرق الأوسط وإفريقيا.

جدير بالذكر أن أبرز المعلقين على المباريات اليوم الأربعاء هو التونسي عصام الشوالي الذي سيتولى مهمة التعليق على مواجهة برشلونة وموناكو الفرنسي الإيطالي التي ستقام على ملعب الأخير.

وتحظى المباريات اليوم الأربعاء بترقب كبير من جانب جماهير الساحرة المستديرة نظرًا لأهميتها فضلًا عن قوة البطولة الأوروبية التي توج بها مؤخرًا ريال مدريد على حساب بوروسيا دورتموند.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

سانفريس هيروشيما X كايا – 1 ظهرًا

سيدني إف سي X إيسترن – الواحدة ظهرًا

موانجثونج يونايتد X سيلانجور – 1 ظهرًا

بيرسبيب X بورت أوثوريتي – 3 مساء

ليون سيتي سايلورس X تشجيانج بروفيشنال إف سي – 3 مساء

ديناميك هيرب سيبو X جيونبك هيونداي موتورز – 3 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ليجانيس X أتلتيك بيلباو – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الأخدود X القادسية – 6.40 مساء - SSC EXTRA 1 HD

العروبة X الفتح – 7 مساء - SSC EXTRA 2 HD

الوحدة X الخلود – 9 مساء - SSC1 SD

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