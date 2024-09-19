جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-9-2024 والقنوات الناقلة

نرصد لكم من خلال «الموجز»، مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-9-2024، والقنوات الناقلة، والتي تشهد العديد من المواجهات من مختلف المسابقات.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

تضمن مواعيد مباريات اليوم الخميس، مواجهة برشلونة وموناكو، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، ومواجهة الوحدة والخلود، في الدوري السعودي للمحترفين 2024 - 2025.

مباريات دوري أبطال أوروبا

النجم الأحمر بلجراد - بنفيكا، الساعة 7:45 مساءً.

فينورد - باير ليفركوزن، الساعة العاشرة مساءً.

أتالانتا - آرسنال، الساعة العاشرة مساءً.

أتلتيكو مدريد - لايبزيج، الساعة العاشرة مساءً.

موناكو- برشلونة، الساعة العاشرة مساءً.

بريست - شتورم جراتس، الساعة العاشرة مساءً.

برشلونة وموناكو

مباريات الدوري الإسباني

ليجانيس -أتلتيك بيلباو، الساعة 8 مساءً.

مباريات الدوري السعودي للمحترفين

الأخدود - القادسية، الساعة 6:40 مساءً,

العروبة - الفتح، الساعة 7 مساءً.

الوحدة - الخلود، الساعة 9 مساءً.\

مباريات الدوري التركي

طرابزون سبور - قيصري سبور، الساعة 9 مساءً.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، مباريات اليوم الخميس، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا تحديدًا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، والكأس، بالإضافة إلى مجموعة قنوات SSC السعودية.

تردد قنوات الكأس القطرية

تردد: 10770.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

التردد: 12523.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة الغد أمام موناكو

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة الغد أمام موناكو، كالتالي:

حراسة المرمى:تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي.

خط الوسط: كاسادو - إريك جارسيا - لامين يامال - بيدري، رافينيا.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي.

التشكيل المتوقع لموناكو

وعلى الجانب الآخر، سيكون التشكيل المتوقع لموناكو، كالآتي:

حراسة المرمى:كون.

خط الدفاع: فانديرسون - كيرير - ساليسو - كايو هنريكي- لامين كامارا.

خط الوسط: زكريا - أكليوشي - مينامينو - إلياس بن صغير.

خط الهجوم: إمبولو.

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