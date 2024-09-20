رسميا.. قناة الأهلي تعلن تعاقدها مع الإعلامي أحمد شوبير

أعلنت إدارة قناة النادي الأهلي، تعاقدها مع الإعلامي أحمد شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي بالتيشيرت رقم 1 عبر شاشتها بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وتعاقدت شركة روزناما مع الإعلامي أحمد شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي، وذلك بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، وهشام جمال رئيس مجلس إدارة شركة روزناما.

جاء هذا في إطار الخطوات الأولى التي تجهز لها الشركة لتطوير شاشة قناة نادي القرن، وتقديم محتوى متميز يليق بجماهيره الكبيرة.

قناة الأهلي تتعاقد مع شوبير

نرصد لكم من خلال الموجز موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني، غدًا السبت، في الساعة السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الـدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

و فاز الأهلي على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب نيايو في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

تذاع مباراة الأهلي وجورماهيا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت، كما تذاع مباراة الأهلي وجورماهيا عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

وتضم قائمة الأهلي في الأفريقية كل من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال – خالد عبد الفتاح – محمد هاني – يوسف عبد الحفيظ – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أشرف داري – يوسف أيمن – أحمد عابدين – كريم الدبيس – يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق – كريم وليد "نيدفيد" – أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – مصطفى أبو الخير – عمر الساعي – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله – حسين الشحات – بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا" – سمير محمد.

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