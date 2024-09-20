يفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عدد من اللاعبين خلال المواجهة المرتقبة أمام نظيره جورماهيا الكيني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد جورماهيا الكيني غدًا السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري ضمن مباريات مرحلة الإياب من دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستبدأ مواجهة المارد الأحمر أمام بطل كينيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والثامنة بتوقيت الإمارات على ملعب "القاهرة الدولي".

غيابات الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

وعلم"الموجز" أن الأهلي سيفقد عمر الساعي؛ بسبب عدم أحقية مشاركته في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحق له المشاركة بداية من دور المجموعات.

ويغيب أيضا الثنائي أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ عقب رحيلهما إلى فريق سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة عام، بموافقة مارسيل كولر المدير الفني.

وسيفقد أيضًا الفريق الأحمر الثنائي سمير محمد ومصطفى أبو الخير؛ حيث يحق لهما المشاركة مع الفريق بداية من دور المجموعات.

قائمة الأهلي الأفريقية موسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

وتعاقد النادي الأهلي مؤخرًا مع الرباعي أشرف داري من صفوف بريست الفرنسي وأيضًا يحيى عطية الله من سوتشي الروسي بالإضافة إلى عمر الساعي قادمًا من الإسماعيلي فضلًا عن يوسف أيمن معارًا من نادي الدحيل القطري.

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