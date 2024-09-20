موعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو دوري روشن

يترقب عشاق الساحرة المستديرة والكرة العربية المواجهة التي تجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي الهلال أمام نظيره الاتحاد في دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

ويستضيف ملعب مدينة "فيصل بن فهد" بجدة المواجهة الكلاسيكية بين الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، سيدير الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد طاقم تحكيمي مكون من 4 حكام سويسريين وحكم نمساوي.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم السويسري ساندرو سشاريز سيتولى قيادة المباراة، بمساعدة زملائه ستيفان دي ألميدا وجوناس إرني كحكام مساعدين، بينما سيكون فيداي سان حكمًا لتقنية الفيديو المساعد "VAR" بمساعدة الحكم النمساوي سانتينو شراينر.

الاتحاد والهلال يتقاسمان صدارة الدوري السعودي برصيد 9 نقاط لكل منهما بعد انتهاء 3 جولات، وعلى الرغم من تحقيق كلا الفريقين الانتصارات الثلاثة، إلا أن "العميد" يتفوق على "الزعيم" بفارق الأهداف.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن

ويقدم لكم “ الموجز” موعد مواجهة فريق الهلال بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس أمام نظيره الاتحاد الذي يقوده فنيًا الفرنسي لوران بلان حيث تنطلق غدًا السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري.

وستبدأ صافرة لقاء الهلال ضد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستذاع مواجهة الزعيم أمام العميد عبر قنوات "إس إس سي" السعودية الرياضية الناقل الحصري لبطولة دوري روشن في الشرق الأوسط وإفريقيا.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد كالتالي:

ياسين بونو في حراسة المرمى

رينان لودي - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو..الدفاع

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبين نيفيز.. الوسط

سالم الدوسري - ماركوس ليوناردو - مالكوم.. الوسط الهجومي

ألكساندر ميتروفيتش.. الهجوم

تشكيل الاتحاد أمام الهلال

بريدراج رايكوفيتش في حراسة المرمى.

الدفاع : حسن كادش - دانيلو بيريرا - سعد الموسى - فواز الصقور

الوسط الدفاعي : فابينيو - نغولو كانتي

الوسط الهجومي : ستيفن بيرغفين - حسام عوار - موسى ديابي

الهجوم : كريم بنزيما

إقرأ أيضًا:

بيرخفاين: يجب على كومان أن يشاهد أولا قبل أن يهاجم الدوري السعودي

إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه بعد دهس مواطن بالعلمين