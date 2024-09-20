حقيقة اهتمام زميل محمد صلاح بشراء نانت الفرنسي

فجرت تقارير صحفية فرنسية اليوم الجمعة، مفاجأة تخص نادي نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري مصطفى محمد، وعلاقته بزميل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

أرنولد يخطط لشراء نانت الفرنسي

وأكدت تقارير صحفية فرنسية نشرتها صحيفة “ليكيب” اليوم الجمعة، أن ترينت ألكسندر أرنولد نجم منتخب إنجلترا ونادي ليفربول، يسعى لامتلاك نادي نانت الفرنسي في الفترة المقبلة، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد.

ويستعرض الموجز تفاصيل عرض أرنولد لشراء نادي نانت الفرنسي…

تفاصيل عرض أرنولد لشراء نانت الفرنسي

ورصدت صحيفة ليكيب تفاصيل عرض أرنولد لشراء نادي نانت، بعدما أكدت أن أرنولد بالتعاون مع صندوق استثماري قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو كحوافز للاستحواذ على نادي نانت الفرنسي.

ويأتي ذلك عن طريق الشركة الاستثمارية التي يمتلكها والده.

حقيقة عرض أرنولد لامتلاك نادي نانت

وفي سياق آخر، نفى جيمس باركل الصحفي المتخصص في أخبار ليفربول تلك الأنباء، وأكد أن ما تم الترويج له حول الأمر غير صحيح

ترينت أرنولد

جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز 2024-2025

1- باريس سان جيرمان - 12

2- مارسيليا - 10

3- موناكو - 10

4- لانس - 8

5- نانت - 7

6- ريمس - 7

7- رين - 6

8- ليل - 6

9- لوهافر - 6

10- ستراسبورج - 5

11- تولوز - 5

12- نيس - 4

13- أولمبيك ليون - 4

14- بريست - 3

15- أوكسير - 3

16- سانت إيتيان - 3

17- أنجيه - 1

18- مونبلييه - 1

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي الممتاز 2024-2025

1- ماسون جرينوود - مارسيليا - 5

2- برادلي باركولا - باريس سان جيرمان - 4

3- لويس هنريكي - مارسيليا - 3

3- عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان - 3

3- شافي بابيكا - تولوز - 3

4- أندري دوس سانتوس - ستراسبورج - 2

4- عبد الله توريه - لوهافر - 2

4- دينيس زكريا - موناكو - 2

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