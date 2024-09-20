القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد الشرطة في كأس الكونفدرالية

يبحث عشاق كرة القدم ونادي الزمالك، عن القنوات التي ستقوم بنقل مباراتهم مساء اليوم الجمعة ضد الشرطة الكيني، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الجارية للموسم الرياضي الحالي.

ونجح فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، في تحقيق الفوز على الشرطة بهدف دون رد سجله عبدالله السعيد، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في كينيا، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويقدم الموجز قائمة بالقنوات التي ستقوم بنقل مباراة الزمالك اليوم ضد الشرطة الكيني عبر شاشتها…

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD الجديد

تردد القناة: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي الناقلة لمباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني

يمكنك متابعة مباراة الزمالك مباشرة ضد ضيفه الشرطة الكيني مساء اليوم الجمعة، عبر ضبط تردد قناة أون تايم سبورت البث الأرضي عبر التردد التماثلي: UHF9، أو عبر التردد الرقمي: UHF32

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة

القناة: ON Time Sports1 HD

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: DVB-S QPSK 5/6

الزمالك

الزمالك يظهر بالقميص اللبني أمام الشرطة الكيني

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء أبناء ميت عقبة للقميص الأزرق الفاتح "اللبني"، والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.

وفي نفس الوقت سيرتدي فريق الشرطة الكيني زيه باللون الأصفر الكامل "القميص الأصفر والشورت الأصفر"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون البرتقالي.

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