موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية والتشكيل المتوقع

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخطف بطاقة العبور إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية في نسختها الجارية، ومواصلة رحلة الصراع للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخه.

ونجح فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، في تحقيق الفوز على الشرطة بهدف دون رد سجله عبدالله السعيد، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في كينيا، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعرض الموجز تفاصيل مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية اليوم…

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

وستذاع مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني القادمة في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شاشة أبو ظبي الرياضية، بصوت المعلق الرياضي بلال علام.

الزمالك - كأس الكونفدرالية

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد الشرطة الكيني مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية…

في حراسة المرمى : محمد صبحي.

في خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

في خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

حكام مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية

واختار كاف طاقم ناميبى لإدارة مباراة الشرطة الكينى ضد الزمالك، مكون من مويشيتساما نيجونجو نافتال حكماً للساحة ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين و الناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكماً رابعاً. واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا

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