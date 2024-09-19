موعد ومعلق مباراة الزمالك ضد الشرطة في الكونفدرالية 2024-2025

تتساءل جماهير كرة القدم عن موعد و معلق مباراة الزمالك والشرطة، التي تجمعهما في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بهذا الموسم 2024-2025، وذلك ما يرصده لكم “الموجز” في هذا التقرير.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة الشرطة الكيني، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية بموسمها الجديد.

ونجح فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، في تحقيق الفوز على الشرطة بهدف دون رد سجله عبدالله السعيد، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في كينيا.

ويخطط الفارس الأبيض، لخطف الفوز في مباراة الإياب أيضاً، من أجل مواصلة المنافسة في رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي.

موعد مباراة الزمالك والشرطة

وتقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والشرطة في الإياب، يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

موعد مباراة الزمالك

معلق مباراة الزمالك والشرطة

وتذاع مباراة الزمالك الشرطة القادمة، عبر شاشة أبو ظبي الرياضية، بصوت المعلق الرياضي بلال علام.

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور الآتية، تردد قنوات أبوظبي الرياضية.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD الجديد

تردد القناة: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

الوسط : عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر.

الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو.

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