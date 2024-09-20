طلب عاجل من الأهلي للاعبيه قبل مواجهة جورماهيا الكيني

دعت إدارة النادي الأهلي جميع اللاعبين المسجلين في القائمة لحضور مباراة جورماهيا الكيني المقررة غدًا السبت في بطولة أفريقيا.

وذلك من أجل المشاركة في احتفالية تتويج النادي بلقب الدوري المصري في الموسم السابق.

تم تأجيل حفل التتويج في وقت سابق بسبب حصول اللاعبين الأساسيين على إجازة وسفر الجهاز الفني الأجنبي لقضاء فترة الإجازة.

كاف يوافق على طلب الأهلي بعد مواجهة جورماهيا

وقد تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي "كاف" يؤكد موافقته على تسليم درع الدوري بعد مباراة العودة أمام جورماهيا، في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا التي ستُقام في استاد القاهرة.

تم تقديم طلب من الأهلي إلى "كاف" لتسلم الدرع، بهدف الاحتفال به مع الجماهير المتواجدة في المباراة.

الأهلي بدأ مشواره في دفاعه عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز ساحق على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أُقيمت على ملعب نيايو الوطني.

ويلتقي فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي منافسه جورماهيا الكيني غدًا السبت في دور الـ32 من مرحلة الإياب ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب "القاهرة الدولي" في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة الأهلي الأفريقية لموسم 2024/2025

ويستعرض لكم “الموجز” قائمة المارد الأحمر المشاركة في البطولات الأفريقية حتى الأن هذا الموسم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في السوبر الأفريقي يوم الجمعة 27 سبتمبر.

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