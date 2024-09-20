محمد شريف يتلقى ضربة قوية مع الخليج في الدوري السعودي

وجهت تقارير صحفية سعودية صدمة للجماهير تخص محمد شريف، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف نادي الخليج، بعد إصابته التي تعرض لها مؤخرًا وعن مدة غيابه.

إصابة محمد شريف أمام التعاون في الدوري السعودي

وتعرض محمد شريف للإصابة، خلال مشاركته مع فريقه الخليج أمام نظيره التعاون، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

مدة غياب محمد شريف بعد إصابته

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية في تقرير لها، أن محمد شريف طالت الإصابة العضلة الأمامية للفخذ، وستغيِّب المهاجم عن 4 مباريات شاملة لقاء التعاون.

واضافت التقارير أن الجهاز الطبي للفريق يعمل من أجل تقليص عدد هذه المباريات إلى ثلاث، فيما تأكد غياب المصري محمد شريف مبدئيًا عن لقاء الفيحاء، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة «نحلم ونحقق»، وكذلك أمام الطائي في كأس الملك.

محمد شريف

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2024-2025

ويستعرض الموجز جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين…

1- ألكساندر ميتروفيتش - الهلال - 6

2- كريم بنزيما - الاتحاد - 4

3- حسام عوار - الاتحاد - 3

3- أليكس كويادو - الأخدود - 3

4- كريج جودوين - الوحدة - 2

4- كريستيانو رونالدو - النصر - 2

4- إبراهيم بايش - الرياض - 2

4- موسى ديمبيلي - الاتفاق - 2

4- مراد خضري - الوحدة - 2

4- تاليسكا - النصر - 2

4- جوليان كينونيس - القادسية - 2

4- موسى بارو - التعاون - 2

4- جورج كيفين نكودو - ضمك - 2

4- محمد فوزير - الرائد - 2

4- كريم بركاوي - الرائد - 2

4- دجانيني تفاريس - الفتح - 2

5- بيرنارد مينساه - الرياض - 1

5- عبد الفتاح آدم - التعاون - 1

5- عبد العزيز العثمان - القادسية 1

5- عبد الكريم دارسي - الأهلي - 1

5- روبرتو فيرمينو - الأهلي - 1

5- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - 1

5- يانيك كاراسكو - الشباب - 1

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