محمد شريف يتحدث عن تجربته في الأهلي واحترافه بالدوري السعودي

تحدث محمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي، عن مسيرته مع النادي الأهلي وبعد احترافه في دوري روشن، وعلاقته بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويستعرض الموجز تصريحات محمد شريف في حواره لموقع الدوري السعودي الرسمي في السطور التالية: "بدأت الكرة منذ الصغر، والدي توقع لي مستقبل جيد في كرة القدم وذهبت للكثير من الأندية للخضوع لاختبارات، والأمر ليس سهلا كما يتصور البعض".

محمد شريف: إصابتي هددتني بنهاية مسيرتي

وبحديثه عن فترة الناشئين أجاب: "تكون فترة صعبة جدا لعدم معرفة مصيرك، فمن الممكن لعب 10 سنوات ثم لا تستمر في مسيرتك، وهي فترة غير مضمونة لأي لاعب، تعرضت لكسر في ذراعي خلال فترة الناشئين وشعرت أنها نهايتي مع كرة القدم".

محمد شريف يرصد كواليس انتقاله إلى الأهلي

وبسؤاله عن الانتقال لـ الأهلي: "تلقيت عددا من العروض وقت تواجدي في وادي دجلة، ورغم تلقي عروضا أكبر لكن لم أفكر كثيرا بعد عرض الأهلي أحد أكبر الأندية المصرية والإفريقية، ولم أتردد لحظة لأنه حلم كبير والحمد لله حققته".

وتابع: "ذهبت للأهلي بعمر صغير في السن وهو أمر ليس سهلا، تواجد في وجود نجوم مثل وليد سليمان وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا، وأحببت الخروج معارا للحصول على خبرة والعودة مجددا".

وكشف شريف "اللعب مع الأهلي صعب جدا والضغوطات دائمة سواء داخل أو خارج الملعب، فاللاعب في الأهلي خارج الملعب لا يمكنه عيش حياته الطبيعية، فإذا تعادلت مباراة لا يمكنني السير في الشارع، هناك تسير اليوم بيومه".

محمد شريف يكف طبيعى علاقته بـ الأهلي والجماهير بعد رحيله

وشدد "الحمد لله منذ عودتي من إنبي وحتى رحيلي من الأهلي أديت بشكل جيد وأصبحت ضمن أفضل 15 هدافا في تاريخ النادي وهو أمر رائع بالنسبة لي".

وعن علاقته بالنادي بعد الرحيل أوضح "أقابل عدد كبير من جماهير الأهلي ويسألونني عن عودتي للنادي، وأشاهد مباريات الفريق إذا لم تتعارض مع تدريبات أو مباراة لي".

محمد شريف

محمد شريف يتحدث عن طموحه في الدوري السعودي

أما عن انتقاله للخليج فقال: "وكيلي تواصل معي بشأن عرض من الخليج، وأبلغته موافقتي خاصة أن الدوري السعودي أصبح كبيرا جدا ويضم العديد من النجوم العالميين، طموحي تحقيق موسم جيد والوصول لمركز أفضل من الموسم الماضي".

أما عن مواجهته ضد كريستيانو رونالدو فكشف "هو قدوة بالنسبة لي و(اتكسفت) أن أطلب قميصه في أول مواجهة ضده، حدث موقف طريف بيننا عندما أبلغت حكم اللقاء أن الكرة تسلل فشاهد اسمي على القميص وقال لي شريف لا لا الكرة هدف".

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