الزمالك يفوز على الشرطة الكيني ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

انتهت المباراة التي جمعت بين الزمالك والشرطة الكيني، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية، بانتصار الأبيض بهدفين مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك والشرطة الكيني

أهداف المباراة

يستعرض الموجز أهدف المباراة كالتالي:-

جاء الهدف الأول لنادي الزمالك، عن طريق أحمد سيد زيزو، لاعب خط الوسط، بتمريرة من المدافع عمر جابر، في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وسجل ناصر ماهر، الهدف الثاني لصالح الزمالك، بعدما خطأ مدافعين الشرطة الكيني في التمرير، ليستغلها ناصر بالضغط، ويسددها في يمين المرمى في الدقيقة 60 من عمر الللقاء.

وفي الدقيقة 66، جاء الهدف الأول لفريق الشرطة الكيني، عن طريق جيسي ويري، من خلال ركلة حرة من على منظقة الجزاء من الجهة اليسرى، ويسجلها اللاعب برأسه داخل شباك الزمالك.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكيني كالتالي:-

وكان جوزيه جوميز أجرى تعديلًا واحدًا على التشكيل الذي بدأ به مباراة الذهاب، بمشاركة مصطفى الزناري على حساب حسام عبد المجيد في خط الدفاع.

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

وفاز الزمالك على الشرطة الكيني، في مباراة الذهاب من بطولة كأس الكونفدرالية، بهدف نظيف، سجله عبدالله السعيد.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وبواجه الزمالك، نظيره الأهلي، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، في الساعة التاسعة مساءً، على ملعب المملكة أرينا في نهائي كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية الرياض.

وجاءت قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025 كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

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