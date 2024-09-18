هبوط 4 أندية لـ دوري المحترفين في الموسم بعد المقبل.. إليك التفاصيل

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن نظام الهبوط في الدوري الجديد، بالاتفاق مع الأندية، عن هبوط فريقين فقط وليس 3 كما هو المعتاد في النظام المستحدث الذي أقرته رابطة الأندية في اجتماعها اليوم، يرصدها لكم الموجز من خلال هذا التقرير.

هبوط فريقين فقط لدوري المحترفين الموسم المقبل

خلال الموسم المقبل بنظامه الجديد، سيهبط فريقين على أن يتأهل 3 أندية من دوري المحترفين ليصبح الدوري في الموسم بعد القادم 19 فريقًا.

عدد الأندية الهابطة في الموسم بعد القادم

الموسم بعد القادم، سيهبط 4 أندية، إلى دوري المحترفين، ويصعد 3 أندية، عقب العودة إلى نظام الدوري المصري بشكله الطبيعي المكون من 18 فريقًا.

رابطة الاندية المصرية المحترفة

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، نظام بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2024 – 2025، عقب الاجتماع مع الأندية الذى أنتهى منذ قليل بمشروع الهدف، وجاءت كالتالي:-

التعاقد مع شركة ألمانية المسئولة عن تنظيم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي، لتبدأ عملها فى الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد.

إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد، والدور الثاني سيقام من مجموعتين كل مجموعة تضم 9 فرق لتصبح عدد الجولات 26 بدلا من 34 جولة.

هبوط فريقين لدوري المحترفين بدلا من 3 فرق.

إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل 2025-2026

قرعة الموسم الحالي ستقام في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وحضر مندوبو أندية الدوري المصري الممتاز، اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري المصري الممتاز، من أجل الاستقرار على شكل الدوري في الموسم الجديد، حيث يقام الاجتماع بمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر.

وتواجد فى الاجتماع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب وثروت سويلم وخالد رفعت وشريف صالح ممثلين لرابطة الأندية، بالإضافة إلى مندوبي أندية الدوري المصري الممتاز الذين توافدوا على مقر مشروع الهدف لحضور الاجتماع، كما تواجد محمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة.

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