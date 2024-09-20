القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام منافسه جورماهيا الكيني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في إطار مباريات مرحلة الإياب بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب "القاهرة الدولي" غدًا السبت.

موعد مباراة الاهلي ضد جورماهيا

وستبدأ صافرة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا

وأعلنت أكثر من قناة إذاعة مواجهة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في إطار مباريات مرحلة الإياب من دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

1 - قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2- قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا الكيني

ويستعرض لكم الموجز التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام جورماهيا في دوري الأبطال :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يحيى عطية الله- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق- إمام عاشور- أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: كهربا- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي الأفريقية في الموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال – خالد عبد الفتاح – محمد هاني – يوسف عبد الحفيظ – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أشرف داري – يوسف أيمن – أحمد عابدين – كريم الدبيس – يحيى عطية الله

الوسط: أكرم توفيق – كريم وليد "نيدفيد" – أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – مصطفى أبو الخير – عمر الساعي – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله – حسين الشحات – بيرسي تاو

الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا" – سمير محمد

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