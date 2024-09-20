إبراهيموفيتش يتحدث عن سر انتقامه من الجماهير الإنجليزية وتحدي خاص للمهاجمين

فتح الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، صندوق أسراره مع الساحرة المستديرة، في تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لجماهيره بعد اعتزاله كرة القدم.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات إبراهيموفيتش…..

إبراهيموفيتش يتحدى المهاجمين ورسالة خاصة لـ رونالدو الظاهرة

وسئل إبراهيموفيتش عن عدد الأهداف التي كان سيسجلها حال استمرت مسيرته مع كرة القدم؟، وقال: "أعتقد أنني سأكون قادرًا على لعب 20 دقيقة على الأقل في المباراة، وفي هذه الحالة سأسجل من 15-20 هدفًا في الدوري و10 في الكأس، هذا ليس متعلق بالغرور بل ثقة في إمكانياتي وحقيقة مؤكدة".

ووجه إبراهيموفيتش أسطورة ميلان السابق، رسالة خاصة لـ الظاهرة رونالدو: "عندما تكون طفلًا يكون لديك قدوة ومثل أعلى تريد أن تكون نسخة طبق الأصل منه، وهذا ما كنت أفعله مع رونالدو، كان يفعل أشياءً لا يقدر عليها غيره، شاهدته يفعل حركة الثعبان بالكرة وتعلمتها جيدًا، تشبه كثيرًا المراوغة في لعبة الهوكي. ثق في هذه الحركة تجعل المدافعين في وضع صعب أمامك".

إبراهيموفيتش: هدفي الأخير مع أياكس لن ينسى

وواصل: "لقد سجلت 570 هدفًا أفضلهم بالطبع كان في شباك إنجلترا، لكن أعتقد أنه هدفي الأخير مع أياكس لا يحظى بالتقدير الكافي، قمت بمراوغة 7 لاعبين وأحدهم راوغته مرتين لأنه عاد إلي مجددًا وأسكنت الكرة في الشباك".

وتابع: "لا أنسى هذا الهدف لأنه كان في مباراتي الأخيرة مع أياكس، كان الجميع يقول لي سدد وأنا أستمر في المراوغة أكثر من مرة، وانتهت الكرة في الشباك بشكر رائع، أعتقد أنني تركت لهم هدية رائعة قبل أن أغادر".

زلاتان إبراهيموفيتش

إبراهيموفيش يتحدث عن سر العداء بينه وبين الجماهير الإنجليزية

وتابع إبراهيموفيتش: "الهتاف الذي لا أنساه من الجماهير كان في أولد ترافود خلال مباراتي الأولى مع مانشستر يونايتد، كانوا يهتفون طوال 45 دقيقة بأغنية خاصة لي وسجلت هدفًا، كان الأمر مذهلًا وكلما أتذكره أتمنى لو عدت مرة أخرى إلى الملعب".

وأكمل: " أعتقد أن هدفي في إنجلترا كان انتقامي الأعظم، كان الإعلام الإنجليزي يهاجمني كثيرًا ويسخر مني ومن ثم سجلت هذا الهدف التاريخي، يا إلهي شعرت بسعادة غامرة".

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