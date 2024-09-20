ميعاد مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

يستعد النصر لخوض مباراة صعبة وقوية ضد الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجاري 2024-2025.

ويستعرض الموجز تفاصيل مباراة النصر ضد الاتفاق، في الأسبوع الرابع من الدوري السعودي للمحترفين…

موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يكون اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، هو موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي.

وتبدأ صافرة مباراة النصر والاتفاق، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

وتذاع أحداث مباراة الاتفاق والنصر، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري السعودي 2024-2025.

ويمكنكم مشاهدة هذه المباراة تحديداً عبر قناة “SSC SPORTS HD 1.

موعد مباراة النصر

ستكون مواجهة الاتفاق هي المباراة الأولى لنادي النصر تحت القيادة الفنية الجديدة لـ ستيفانو بيولي، الذي تولى تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

التشكيل المتوقع لـ النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: بينتو

في خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمرك لابورت - سالم النجدي

في خط الوسط: أوتافيو - مختار علي - عبد الله الخيبري - أندرسون تاليسكا

في خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

تشكيل الاتفاق المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: مارك روداك

في خط الدفاع: راضي العتيبي - عبد الله الخطيب - عبد الله مادو - مدالله العليان

في خط الوسط: فينالدوم - سيكو فوفانا - فيتينهو - عبد الله رديف

في خط الهجوم: موسي ديمبيلي - كارل إيكامبي

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر ضد الاتفاق

1- الاتحاد - 9 نقاط

2- الهلال - 9 نقاط

3- الاتفاق 9 نقاط

4- القادسية 7 نقاط

5- التعاون 6 نقاط

6- الشباب 6 نقاط

7- النصر 5 نقاط

8- الرائد 4 نقاط

9- الأهلي 4 نقاط

10- الرياض 4 نقاط

11- العروبة 4 نقاط

12- الخلود 4 نقاط

13- الوحدة 4 نقاط

14- ضمك 3 نقاط

15- الخليج 3 نقاط

16- الفتح 3 نقاط

17- الاخدود - نقطة

18- الفيحاء - 0

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