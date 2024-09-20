درع الدوري المصري الجديد.. تصميم فرعوني باللون الذهبي

نشرت شركة "المتحدة للرياضة" صورة لـ درع الدوري المصري الجديد بين أسدى كوبري قصر النيل على صفحتها في فيسبوك، وعلقت بأن "درع دوري نايل يلمع بتصميمه الجديد في سماء القاهرة".

ومن المقرر أن تسلم رابطة الأندية المحترفة درع الدوري للموسم الماضي للنادي الأهلي مساء يوم السبت، بعد مباراته مع جور ماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل درع الدوري المصري الجديد

تم تنفيذ درع الدوري المصري الجديد من قبل شركة "توماس لايت" البريطانية المتخصصة في هذا المجال، التي سبق لها تصميم كؤوس لعدة مسابقات رياضية مثل كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

ووفقًا لإعلان رابطة الأندية، يتكون الدرع الجديد من الفضة الخالصة والذهب بوزن يبلغ 12 كيلو جرام.

يظهر على درع الدوري المصري الفرعوني وسطه كرة قدم محاطة بـ"جناح" بلون ذهبي، وهو تصميم مستوحى من الفن المصري القديم.

الجناح الفرعوني الموجود على درع الدوري المصري يشبه جناح المعبودة إيزيس، إحدى الآلهة الرئيسية في الديانة المصرية القديمة.

درع الدوري المصري الجديد

شكل الجناح على درع الدوري المصري يشبه جناح إيزيس في إحدى صورها الشهيرة والتي توجد في معبد فيلة بأسوان.

في تلك الصورة، تحيط إيزيس زوجها أوزيريس بجناحيها لحمايته، حيث كانت الحماية دورًا أساسيًا لإيزيس في الديانة المصرية القديمة.

بالإضافة إلى إيزيس، اشتهرت معبودة مصرية أخرى بجناحين مشابهين وهي "ماعت" إلهة العدالة.

المتحدة تسلم درع الدوري المصري لـ الأهلي غدًا

سيخوض النادي الأهلي مباراة ضد فريق جور ماهيا غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

فاز الأهلي في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على أرض جور ماهيا.

أعلنت شركة "المتحدة للرياضة" على صفحتها في فيسبوك، "بعد موسم استثنائي للنادي الأهلي، حان الوقت للاحتفال بتسليم درع الدوري بعد مباراته مع جورماهيا يوم السبت الموافق 21 سبتمبر في ستاد القاهرة الدولي".

وعلم “الموجز” أن قناة أون تايم سبورت ستقوم بنقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، تليها احتفالية تسليم درع الدوري.

حقق النادي الأهلي لقب الدوري المصري في موسم 2023/2024، وهو اللقب الـ44 في تاريخه.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

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