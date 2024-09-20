ميعاد مباراة إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي في الدوري الامريكي

يستعد فريق إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يزور نيويورك سيتي في إطار مباريات الدوري الأمريكي لعام 2024.

يطمح إنتر ميامي، الذي يحتل المركز الأول حاليًا في الترتيب، لتحقيق موسم مذهل بعد تعزيز صفوفه بعدد من الصفقات البارزة، بما في ذلك التعاقد مع لويس سواريز، الذي سيجمعه مجددًا مع جيل البلوجرانا التاريخي.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي

موعد مباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في دوري الولايات المتحدة لعام 2024 هو يوم السبت 21 سبتمبر 2024، وستُقام المباراة على ملعب يانكي، معقل نيويورك سيتي.

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن نقل مباريات دوري الولايات المتحدة لعام 2024 عبر أي قنوات في الشرق الأوسط، حيث لم تحصل أي شبكة عربية على حقوق بث هذه المباريات.

ومع ذلك، يمكنك متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في دوري الولايات المتحدة عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV"، الذي يتيح لك متابعة المباريات على مختلف أجهزتك بسهولة.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2024

ويستعرض لكم "الموجز" موعد مباراة إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي على النحو التالي:

حارس المرمى:دريك كاليندر

الدفاع: جوردي البا - جوزيف مارتينيز - توماس أفيليش - مارسيلو ويجاندت

الوسط:فيديريكو ريدوندو - جوليان جريسيل - سيرجيو بوسكيتس

الهجوم:دييجو جوميز - ليونيل ميسي - لويس سواريز

يحتل فريق إنتر ميامي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 63 نقطة من خلال خوض 29 مباراة، حيث حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 6، وخسر في 4.

على الجانب الآخر، يأتي نادي نيويورك سيتي في المركز السادس برصيد 40 نقطة من 29 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 11.

يدخل إنتر ميامي مواجهة نيويورك سيتي بتعادل إيجابي بهدفين لكل منهما في مباراة أمام أتلانتا يونايتد.

شهدت هذه المباراة مشاركة ليونيل ميسي بديلاً في الدقيقة 61، حيث استمر إنتر ميامي في صدارته للدوري برصيد 63 نقطة.

على الجانب الآخر، تعرض نيويورك سيتي لهزيمة قاسية أمام فيلادلفيا يونيون بنتيجة 5-1 قبل مواجهة إنتر ميامي، على ملعب "يانكي"، ليظل رصيدهم عند 40 نقطة في المركز 14.

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