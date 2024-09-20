موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب الاتحاد، المباراة القادمة لـ مانشستر سيتي وفريق آرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد. ونرصد لكم من خلال الموجز موعد المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ونظيره آرسنال، يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، في الساعة 6:30 مساءً، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي وآرسنال

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال

تذاع مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، في جدول مباريات الدوري الانجليزي للموسم الجديد، من خلال قناة beIN Sports ، تعد قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

تاريخ المواجهات بين مانشستر سيتي وآرسنال

تقابل مانشستر سيتي وآرسنال، خلال 169 مباراة من مختلف المسابقات، حقق السيتي الفوز في 48 لقاء وسجل 203 هدفًا، بينما فاز آسنال في 83 مواجهة، وأحرز 274 هدفًا.

نتائج مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي، في الفوز على برينتفورد، بتسجيل هدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد، حيث سجل ثنائية السماوي نجمه النرويجي إيرلينج هالاند.

فاز فريق آرسنال على توتنام هوتسبر، بنتيجة 1-0، عن طري المدافع جابريل ماجاليس.

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

1- مانشستر سيتي - 12

2- ليفربول - 9

3-نوتنجهام فورست - 8

4- برايتون - 7

5- آرسنال - 7

6- نيوكاسل - 7

7-برينتفورد - 6

8- أستون فيلا - 6

9- بورنموث - 5

10- توتنهام - 4

11- تشيلسي - 4

12- فولهام - 4

13- وست هام - 3

14- مانشستر يونايتد - 3

15- ليستر سيتي - نقطة

16- كريستال بالاس - نقطة

17- إبسويتش تاون - نقطة

18- وولفرهامبتون - نقطة

19- ساوثهامبتون - 0

20- إيفرتون - 0

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