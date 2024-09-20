موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، المباراة القادمة بين ليفربول وبورنموث، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، على ملعب «آنفيلد». ونرصد لكم من خلال الموجز موعد المباراة.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره بورنمورث، غدًا السبت 21 سبتمبر 2024، في الساعة الخامسة مساءً، على ملعب آنفليد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول وبورنموث

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ليفربول وبورنموث قناة beIN Sports HD 1.

تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث

تقابل ليفربول وبورنمورث، خلال 20 مباراة، فاز الريدز في 16 لقاء وسجل 55 هدفًا، بينما فاز بورنمورث مباراتين فقط، وأحرز 13 هدفًا، وتعادل الفريقين في مباراتين.

حقق ليفربول الفوز على ملعب «آنفيلد» أمام بورنموث بمختلف المسابقات، في 9 مباريات وتعادل في واحدة خلال آخر 10 مباريات.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يعتمد أرني سلوت، مدرب ليفربول على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتيه، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

وكان نادي ليفربول قد أعلن حصول الفرعون المصري محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في الريدز عن شهر أغسطس الماضي، بعد تصويت الجماهير.

وحصل محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في نادي ليفربول، بعد بدايته الرائعة، متفوقًا بفارق ضئيل على ريان جرافينبيرش ولويس دياز في تصويت الجماهير.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 9

2- محمد صلاح - ليفربول - 3

2- لويس دياز - ليفربول - 3

2- نوني مادويكي - تشيلسي - 3

2- يوان ويسا - برينتفورد - 3

2- بريان مبيومو - برينتفورد - 3

2- جون دوران - أستون فيلا - 3

3- هارفي بارنيس - نيوكاسل - 2

3- جيان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 2

3- كاي هافيرتس - آرسنال - 2

3- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 2

3- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 2

3- داني ويلبيك - برايتون - 2

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