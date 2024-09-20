ميعاد مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد والقنوات الناقلة

يتسائل الكثيرون عن موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد يونايتد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025 والقناة الناقلة. لذلك يستعرض لكم الموجز كل التفاصيل في التقرير التالي.

ويستقبل ملعب ويمبلي المواجهة القوية التي ستجمع بين تشيلسي ووست هام يونايتد، مساء غدًا السب 21 سبتمبر الجاري ، لحساب منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي في المركز الثامن على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بينما يحتل وست هام يونايتد المرتبة الرابعة عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويستعد تشيلسي لهذه الموقعة بكل قوة وتركيز عالي، حيث يأمل الفريق في تحقيق الفوز من أجل تعزيز رصيده من النقاط للتواجد في المربع الذهبي والمنافسة على اللقب مع الكبار.

في المقابل يقدم وست هام يونايتد مستوى جيد في الفترة الحالية، حيث سيحضر للمباراة بصورة قوية و بشكل مميز ومعنويات مرتفعة من أجل تحقيق الفوز والتقدم على جدول الترتيب.

موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام

ستنطلق مواجهة تشيلسي أمام وست هام يونايتد في إطار منافسات الجولة الـ4 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وستبدأ صافرة البلوز أمام وست هام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات المتحدة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي – ويسلي فوفانا – ليفي كوكويل – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – ريناتو فيجا – نوني مادويك – كول بالمر – بيدرو نيتو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل قمة تشيلسي ووست هام

1- مانشستر سيتي: 12 نقطة

2- أرسنال: 10 نقاط

3- نيوكاسل يونايتد: 10 نقاط

4- ليفربول: 9 نقاط

5- أستون فيلا: 9 نقاط

6- برايتون: 8 نقاط

7- نوتينجهام فورست: 8 نقاط

8- تشيلسي: 7 نقاط

9- برينتفورد: 6 نقاط

10- مانشستر يونايتد: 6 نقاط

11- بورنموث: 5 نقاط

12- فولهام: 5 نقاط

13- توتنهام: 4 نقاط

14- وست هام: 4 نقاط

15- ليستر سيتي: 2 نقاط

16- كريستال بالاس: 2 نقاط

17- إبسويتش تاون: 2 نقاط

18- وولفرهامبتون: 1 نقاط

19- ساوثهامبتون: 0 نقاط

20- إيفرتون: 0 نقاط

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