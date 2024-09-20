ميعاد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب سيلهرست بارك، مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد. نرصد لكم من خلال الموجز موعد المباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، نظيره كريستال بالاس، غدًا السبت، في الساعة 7:30 مساءً، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

تنقل قنوات “بي إن سبورتس” مباريات الدوري الإنجليزي، من المقرر أن تنقل المباراة على قناة bein Sports 1، وسيعلق عليها المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

تقابل مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، خلال 60 مباراة، فاز 37 لقاء، وسجل 102 هدفًا، بينما فتاز كريستال بالاس في 11 مواجهة، وأحرز 54 هدفًا، وتعادل الفريقين في 12 مباراة.

موقف هويلوند وماونت من مواجهة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقف كل من الدنماركي راسموس هويلوند وماسون ماونت، من خوض مواجهة كريستال بالاس.

وقال تين هاج في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص بأخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “عودة ماونت وهويلوند للتدريبات أخبارة جيدة”

وتابع: “يجب أن نحدد ما إذا كان الثنائي جاهزًا للمشاركة بشكل أساسي أمام كريستال بالاس”.

وأتم: “ولكن من دواعي سرورنا أن الثنائي عاد للتدريبات، وأصبحا جاهزان بدنيًا”.

لم يلعب المهاجم الدنماركي حتى الآن في أي مباراة هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابة بأوتار الركبة، خلال فترة الإعداد.

في المقابل، شارك لاعب خط الوسط الإنجليزي ضد فولهام وبرايتون، لكنه غاب عن أخر مباراتين بسبب مشكلة عضلية.

ويتواجد مانشستر يونيتد في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ 16، برصيد نقطتين فقط.

إقرأ أيضًا:

مدرب ليفركوزن ينتقد ضغط المباريات بين البطولات المختلفة

طلب عاجل من الأهلي للاعبيه قبل مواجهة جورماهيا الكيني

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو دوري روشن

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد الشرطة في كأس الكونفدرالية