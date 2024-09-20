في أول مباراة لـ بيولي.. النصر يفوز على الاتفاق بثلاثية في الدوري السعودي

نجح فريق النصر السعودي، في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق، بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف المباراة

يستعرض الموجز أهدف المباراة في السطور التالية:-

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الأول لفريق النصر، من ركلة جزاء، بعدما احتسبها الحكم لصالح اللاعب سلطان الغنام، بعد التدخل العنيف من لاعب الاتفاق.

وجاء الهدف الثاني لصالح النصر، عن طريق سالم الجندي، لاعب خط الوسط، بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 71، سجل أندرسون تاليسكا، الهدف الثالث للنصر السعودي، بتمريرة أخرى من ساديو ماني إلى تاليسكا الذي كان متمركزًا داخل منظقة الجزاء، ليسددها اللاعب داخل شباك الاتفاق.

النصر والاتفاق

وجاء تشكيل النصر أمام الاتفاق على هذا النحو:-

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام- محمد سيماكان- إيميريك لابورت- سالم النجدي.

خط الوسط : عبدالله الخيبري- أوتافيو دا سيلفا- أنجيلو جابرييل.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني.

وكانت مباراة اليوم بين النصر والاتفاق، الأولى للإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، والذي تولى حديثًا قيادة الفريق، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، وذلك بعد التعادل مع الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2024 -2025

1- الاتحاد - 9 نقاط

2- الهلال - 9 نقاط

3- الاتفاق - 9 نقاط

4- النصر - 8 نقاط

5- القادسية - 6 نقاط

6- التعاون - 6 نقاط

7- الشباب - 6 نقاط

8- الرائد - 4 نقاط

9- الأهلي - 4 نقاط

10- الرياض - 4 نقاط

11- الوحدة - 4 نقاط

12- ضمك - 3 نقاط

13- الخليج - 3 نقاط

14- الفتح - 3 نقاط

15- العروبة - نقطة وحيدة

16- الخلود - نقطة وحيدة

17- الأخدود - دون رصيد من النقاط

18- الفيحاء - دون رصيد من النقاط

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