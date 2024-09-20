ميعاد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف "سانتياجو برنابيو"، مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجديد. ونرصد لكم من خلال الموجز موعد المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم لنادي ريال مدريد، نظيره إسبانيول، غدًا السبت 21 سبتمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

تنقل قنوات “بي إن سبورتس” مباريات الدوري الإسباني، ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواجهات ريال مدريد وإسبانيول

تقابل ريال مدريد وإسبانيول، خلال 192 مباراة، فاز الملكي 115 لقاء، سجل 409 هدفًا، بينما فاز إسبانيول 43 مواجهة، أحرز 215 هدفًا، وتعادل الفريقين في 34 مباراة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني

من المقرر أن يعتمد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارفاخال - تشواميني.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور- جود بيلينجهام - رودريجو.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

ويغيب دياز عن صفوف ريال مدريد عن مدة غياب دياز، بعد إصابته في العضلة الضامة من الفخذ الأيمن والتي كانت بمثابة صدمة قوية لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وستكون مدة غياب اللاعب ديازعن ريال مدريد، 3 أشهر مقبلةـ لذلك يعتبر عامه قد انتهى مع الملكي بعد غيابه طوال هذه المدة.

وكان ريال مدريد قد فاز على نظيره سوسيداد، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنويتا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد الهدفين في شباك سوسيداد، من ركلتي جزاء، عن طريق فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

ويحتل الميرنجي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن الوصيف أتلتيكو مدريدو و4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يأتي إسبانيول في المركز الـ 12، برصيد 7 نقاط.

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