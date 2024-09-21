قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث في جميع المسابقات

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره بورنمورث، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، في الساعة الخامسة مساءً، على ملعب آنفليد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

أعلن آرنى سلوت، المدير الفنى للفريق الأول لـ نادى ليفربول، التشكيل الرسمي لمواجهة بورنموث، في المباراة التي تجمعهما، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض الموجز تشكيل ليفربول ضد بورنموث

التشكيل الرسمي لفريق ليفربول

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - كوناتي - أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - جرافينبيرش - سوبوسلاي.

خط الهجوم: نونيز – محمد صلاح – لويس دياز.

تشكيل فريق ليفربول

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

تعد قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ليفربول وبورنموث قناة beIN Sports HD 1.

تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث

تقابل ليفربول وبورنمورث، خلال 20 مباراة، فاز الريدز في 16 لقاء وسجل 55 هدفًا، بينما فاز بورنمورث مباراتين فقط، وأحرز 13 هدفًا، وتعادل الفريقين في مباراتين.

حقق ليفربول الفوز على ملعب «آنفيلد» أمام بورنموث بمختلف المسابقات، في 9 مباريات وتعادل في واحدة خلال آخر 10 مباريات.

حصل محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في نادي ليفربول، بعد بدايته الرائعة، متفوقًا بفارق ضئيل على ريان جرافينبيرش ولويس دياز في تصويت الجماهير.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

السبت 21-9-2024

وست هام يونايتد ضد تشيلسي - 2:30 ظهرًا

أستون فيلا ضد وولفرهامبتون - 5:00 مساءً

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساءً

ليفربول ضد بورنموث - 5:00 مساءً

ساوثهامتون ضد إبسويتش تاون - 5:00 مساءً

توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد - 5:00 مساءً

ليستر سيتي ضد إيفرتون - 5:00 مساءً

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد - 7:30 مساءً

الأحد 22-9-2024

برايتون ضد نوتنجهام فورست - 4:00 عصرًا

مانشستر سيتي ضد آرسنال - 6:30 مساءً

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