القصة الكاملة لأزمة حكيم زياش بعد دعمه فلسطين ومهاجمة المغرب

أثار الدولي المغربي حكيم زياش نجم جالاتا سراي التركي، الجدل في الساعات الأخيرة، بعد تصريحاته حول دعم فلسطين والقضية الفلسطينية، ومهاجمة مسؤولي المغرب.

ويستعرض الموجز تفاصيل أزمة حكيم زياش لاعب جالاتا سراي ومنتخب المغرب كاملة.

حكيم زياش يدعم فلسطين بمنشور غامض

ونشر حكيم زياش نجم منتخب المغرب، استوري على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لدعم فلسطين وأهل غزة.

وكتب حكيم زياش على صفحته الرسمية: “دعونا نوضح شيئا واحدا..!! اللعنة على إسرائيل وعلى كل الدول الداعمة للعدوان، بما فيها حكومة بلدي “المغرب” عار عليكم”,

وأضاف نجم منتخب المغرب والمحترف في جالاتا سراي التركي: "إلى أخوتي واخواتي في المغرب وباقي ارجاء العالم أبقوا على اصواتكم عالية قدر المستطاع أنا إلى جانبكم جميعًا “.

وعاد حكيم زياش ليكتب على صفحته: "بوستي السابق كان كذلك لحكومة بلدي 🇲🇦 التي تدعم الإبادة الجماعية وكل الدول الأخرى الداعمة لهذا.. لا تسكتوا و اصرخوا بأعلى صوت (صوتي معكم..) الحرية لفلسطين.."

وأرفق تصريحاته بمقطع فيديو يدين الأعمال الخارجة لقوات الاحتلال الصهيوني في غزة وفلسطين.

حكيم زياش ودعم فلسطين

حكيم زياش يحذف منشورات دعم فلسطين

وعاد حكيم زياش في الساعات الأخيرة لحذف منشورات دعم فلسطين والقضية الفلسطينية، وهو ما أثار الجدل حوله.

أبو تريكة يرد على حكيم زياش

وفي سياق أخر، نقل الناقد الرياضي عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك السابق، تصريحاً منسوباً للنجم المصري السابق محمد أبو تريكة أسطورة منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، جاء فيه: “لا تصمت عن قول الحق مهما كان مراً فعندما تضع لجاماً في فمك سيضعون سرجاً على ظهرك.. موقف رجولي منك يا زياش سوف يكتب في أسطر التاريخ أنك أرجل اللاعبين العرب”، برافـوو يا حكيم.. لـك مني كـامل التحية والتقـدير والاحترام".

وفي يونيو 2024، انتقل حكيم زياش لاعب منتخب المغرب، من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى نادي جالاتا سراي التركي، بعدما قضى بين صفوفه الموسم الماضي في الفريق على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل جالاتا سراي بند تفعيل الشراء في التعاقد بينهما الموسم الجاري

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