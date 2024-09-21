تغييرات محتملة في تشكيل الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وذلك في استاد القاهرة الدولي اليوم السبت.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام جورماهيا الكيني اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تغييرات محتملة في تشكيل الأهلي ضد بطل كينيا

وشهدت التدريبات الأخيرة ملامح تشكيل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عودة الثنائي أشرف داري ويحيى عطية الله بعد تعافيهما من الإصابة.

ويفكر المدرب السويسري مارسيل كولر في إجراء بعض التغييرات في التشكيلة، مع احتمالية مشاركة يوسف أيمن وطاهر محمد طاهر وعمر كمال في المباراة لتجهيزهم لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي.

يُذكر أن الأهلي حقق فوزًا بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الذهاب ضد جورماهيا في نيروبي، حيث سجل رامي ربيعة وبيرسي تاو هدفين.

تشكيل الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد هاني، يحيي عطية الله (عمر كمال)، رامي ربيعة (يوسف أيمن).

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات، بيرسي تاو (طاهر محمد طاهر).

خط الهجوم: وسام أبو علي.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ويستعرض لكم "الموجز" تشكيل النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- حمزة علاء- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- خالد عبدالفتاح- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- رامي ربيعة- يحيى عطية الله- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي «أفشة»- إمام عاشور- كريم نيدفيد.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- وسام أبوعلى- محمود عبدالمنعم «كهربا».

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