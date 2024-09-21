سر استبعاد صفقة الأهلي الجديدة من مواجهة جورماهيا الكيني

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد النجم المغربي أشرف داري من المباراة المقررة اليوم، السبت، أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وستبدأ صافرة لقاء الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام منافسه جورماهيا الكيني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت.

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وعلم "الموجز" أنه على الرغم من مشاركة أشرف داري في التدريبات الجماعية، إلا أن كولر قرر منح اللاعب المزيد من الوقت لضمان تعافيه من الإصابة وتأقلمه مع زملائه قبل المباراة المهمة ضد الزمالك في السوبر الأفريقي.

يستعد الجهاز الفني للأهلي لتجهيز أشرف داري لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي المقررة الجمعة المقبلة في المملكة العربية السعودية.

انضم أشرف داري إلى الأهلي كبديل لمحمد عبد المنعم الذي أتم انتقاله إلى نيس الفرنسي، وذلك بعد أن توج بدوري أبطال أفريقيا مع الوداد عام 2022.

ووقع داري على عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمًا من نادي بريست الفرنسي وذلك مقابل 1.5 مليون يورو.

تعرض أشرف داري لإصابة خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر، مما جعله يغيب عن مباراتي الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- حمزة علاء- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- خالد عبدالفتاح- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- رامي ربيعة- يحيى عطية الله- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي «أفشة»- إمام عاشور- كريم نيدفيد.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- وسام أبوعلى- محمود عبدالمنعم «كهربا».

وتعاقد الأهلي مؤخرًا مع الرباعي أشرف داري من بريست الفرنسي والمغربي يحيى عطية الله من صفوف سوتشي الروسي بالإضافة لـ يوسف أيمن قادمًا من الدحيل القطري فضلًا عن عمر الساعي نجم وسط الإسماعيلي السابق.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا